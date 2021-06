DIRECT. Euro 2021 : les Bleus affrontent la Hongrie pour tenter de décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale, suivez le match avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #EURO2021

: A noter que le sélectionneur hongrois est un italien Marco Rossi.

: Très beau soleil de Benjamin Pavard !!!

: C'est parti pour Hongrie-France !

: Pour ne pas trop souffrir de la chaleur sur la pelouse de la Puskas Arena, l'UEFA a promis une pause fraîcheur à la 25e minute de la première période. On annonce 34 degrés à Budapest.

: C'est parti pour La Marseillaise.

: Dernières minutes de l'échauffement tricolore. La rencontre débute dans moins de 10 minutes.

: 5 à 1 pour la France et on n'en parle plus !

: Un bon vieux 0-0

: Pronostic : 2 pour la France et 1 pour la Hongrie

: Ma toute nouvelle boule de cristal mais d'occasion... me donne 3-1 pour la France. Allez les Bleus ⚽

: Victoire 3-0 pour la France

: Des pronostics ? Moi je penche pour un 2-0 pour les Bleus !

: C'est l'heure des pronostics pour ce Hongrie-France. Sachez qu'à la rédaction, on voit à l'unanimité et, assez étonnamment, une victoire française. Vincent Colas, Abder Mahroug et moi-même voyons les Bleus s'imposer 4-0. Pierre Godon et Raphaël Godet voient une victoire 3-0. Alice Galopin et Louis Boy penchent pour un succès 2-0. Enfin, Mathilde Goupil voit les Hongrois marquer une fois, mais parie sur un succès tricolore 3-1. Et vous ?

: Si vous voulez écouter le match en intégralité, un seul endroit : le direct de franceinfo la radio.

: Alors préparez-vous à voir une équipe de Hongrie accrocheuse avec un bloc défensif bas. Franceinfo sport vous présente les quatre clés pour éviter les embûches.

: L'ambiance s'annonce bouillante à la Puskas Arena. 65 000 spectateurs sont attendus. Le stade commence à se remplir.

: On rappelle qu'en cas de victoire aujourd'hui, l'équipe de France sera qualifiée pour les huitièmes de finale. On peut s'attendre à un match compliqué pour les Bleus. Voici les scénarios pour une qualification tricolore.

: Les Bleus sont arrivés à la Puskas Arena. Le coup d'envoi du match sera donné dans une heure.

