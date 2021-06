DIRECT. Euro 2021 : suivez et commentez le choc France-Allemagne, entrée en lice des Bleus dans la compétition

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #EURO2021

: Le président de la fédération française de foot Noël Le Graët vient d'accorder une interview très tendue à So Foot qui a dérivé sur le thème du racisme, que le président de la FFF minimise depuis des années. Avec cette phrase lunaire : "Attends, moi je suis chef d’entreprise, j’ai des salariés, jamais... Même ici, ma secrétaire, allez voir sa couleur de peau. Et le directeur que je viens d’embaucher, un Diallo. Tout ça, ce sont des querelles inutiles."

: Dernier tour autour de l'Allianz Riviera avant que notre journaliste Denis Ménétrier ne prenne place en tribune. Si vous vous demandez où il est actuellement, il se rafraîchit à la buvette, qui est bondée, une scène dont on avait perdu l'habitude.

: Un petit coup d'œil sur l'autre match du groupe des Bleus : le Portugal bute toujours sur la Hongrie à l'heure de jeu (0-0). Les supporters hongrois ont fait une démonstration de force avant le coup d'envoi, et maintenant leurs joueurs, clairement pas favoris, se hissent à leur niveau.

: Pluiiiiiiiiiiiiiiie de pronostics dans les commentaires du live, je vois que vous avez passé votre soirée à cogiter comme nous cet après-midi à la rédaction :-)

: Les supporters français vont tenter de faire du bruit ce soir, grâce au groupe des Irrésistibles, qui anime habituellement les matchs au Stade de France. Notre envoyé spécial Denis Ménétrier a rencontré l'homme qui va frapper le tambour pour les Bleus.

: @Jerome Les voici : Catherine Fournier nous annonce une triste soirée avec un nul 0-0, alors que Fabien Jannic-Cherbonnel, Denis Ménétrier et moi-même misons sur un succès des Bleus 2-1. J'attends désormais les vôtres ! Rappelons qu'il y a une entrée de live à la gloire du vainqueur à gagner.





: bonsoir Pierre et toute la team quel sont les pronostics de la rédac ? allez les bleus

: Ne cherchez plus le stade où se vend l'eau la plus chère du monde. A l'Allianz Arena, l'eau coûte cinq fois plus cher que le litre d'essence, tweete un journaliste de RTL.

: Je ne sais pas dans quelle mesure les chiffres sont fiables, mais la Hongrie affichait en mars le record du monde du taux de mortalité dû au virus. La petite astuce est relevée par Gabor Gyori, du think tank de centre gauche Policy Solutions dans un article du Monde : "Le gouvernement a un tel contrôle des médias, que des larges segments de la population ignorent que la Hongrie a un tel taux de mortalité". Ainsi, la télé publique a beaucoup insisté sur la mortalité en Belgique en occultant la situation nationale.

: Bonsoir Catherine, pensez-vous que l'on peut faire une confiance aveugle aux chiffres officiels hongrois? Vu le comportement du régime avec les journalistes, je serai tenté d'être légèrement prudent...Bonne soirée et bon courage pour ce live.

: On continue de prendre la température à deux grosses heures du coup d'envoi.

: Bravo @Allez les Bleus, je ne vous offre pas un panier garni de saucisses de Morteau, mais le cœur y est !

: La Franche-Comté!

: Les supporters français mettent l'ambiance aux abords du stade, tweete notre envoyé spécial devant l'Allianz Arena. Petit jeu : saurez-vous reconnaître le drapeau bleu et jaune brandi par le fan déguisé en Astérix ? Vous avez cinq minutes !

: Il ne fait pas dans la demi-mesure. Il avait donné une interview au Guardian sur sa vision du foot : "Selon moi, le football est une étrange combinaison entre la liberté et le fait d'être un soldat. Vous devez appartenir à une équipe, mais c'est également créatif. Au fond, c'est le dilemme de toutes les sociétés modernes : être organisée et libre en même temps. Sur le terrain, j'arrive à trouver cet équilibre. En politique, c'est plus difficile."



Notez que le club du village où il a grandi, Felscut, s'était qualifié en Ligue Europa la saison dernière, bien aidé par le soutien de leur fan n°1.

: Comment Orban utilise-t-il le football là bas?

: Rappelons qu'en Hongrie, on compte une centaine de cas de contamination chaque jour, alors que ce chiffre avait grimpé à plus de 8 000 fin mars.

: Toujours pas de but entre le Portugal et la Hongrie dans l'autre match du groupe des Bleus, alors qu'on a franchi la demi-heure de jeu. Les joueurs qui lèvent la tête voient une image dont nous sommes privés depuis un an : des tribunes pleines. Alors qu'en Allemagne, la jauge est fixée à 20% de la capacité du stade, en Hongrie, c'est guichets fermés.

: Notre journaliste Denis Ménétrier suivra le match France-Allemagne depuis l'Allianz Arena de Munich à partir de 21 heures. En attendant, il rencontre des supporters français qui ont fait le déplacement, même si la jauge est serrée.

• H-3 avant France-Allemagne. Les champions du monde 2018 affrontent les champions du monde 2014, et ça promet du grand spectacle à Munich. Les quatre clés de la rencontre sont à lire juste ici.





• Le délai de vaccination entre deux doses des vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna peut être désormais écourté à 21 jours, a annoncé Olivier Véran sur Twitter. Cela répond à un double objectif :anticiper les vacances et prévenir la propagation des variants, en particulier le Delta.



• L'ancien président Nicolas Sarkozy a nié devant le tribunal correctionnel de Paris avoir engagé des dépenses excessives dans sa campagne perdue de 2012. Il est poursuivi pour "financement illégal de campagne".



• Alain Cocq, militant pour une fin de vie digne, est mort en Suisse à l'âge de 58 ans par suicide assisté.

: Les joueurs sont dans le tunnel du stade Ferenc-Puskas à Budapest. Le match Hongrie-Portugal va se jouer devant 50 000 spectateurs et l'ambiance promet d'être très très chaude. Et puis, c'est l'entrée en lice du champion d'Europe et de Cristiano Ronaldo. De nombreuses raisons de le suivre en direct avec nous.