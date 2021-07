DIRECT. Euro 2021 : L'Espagne bouscule l'Italie, sans trouver la faille (0-0)

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #EURO2021

: Bonsoir @Kat, malheureusement je n'ai pas le pronostic de cette sacrée Marianne Chenou, mais mon petit doigt me dit qu'elle sera pas loin de la vérité à nouveau.

: Et votre consœur Marianne Chenou, l"oracle" de Franceinfo" comme la surnomme Pierre Godon ? Que pronostique-t-elle ? ;-)

: On voit très bien la tendance se dessiner dans ces premières minutes : une Espagne qui tente de mettre le pied sur le ballon et d'imposer son tempo et une Italie qui veut imposer un rythme soutenu et son pressing.

: Haaaa cette règle du hors-jeu est un peu traitre quand même. Nicolo Barella a touché le poteau mais il était hors-jeu au départ de l'action. Mais l'arbitre attend la fin de l'action pour signaler.

: Bonsoir @El Rico, il s'agit de Ciro Immobile. Je l'ai évoqué il y a quelques minutes. Une des images de l'Euro sans aucun doute.

: Hello Benoit !! Pouvez-vous nous rappeler le nom du gros simulateur italien du 1/4 de finale ?Merci, bon match !

: C'est parti pour la première demi-finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Italie.

: les Italiens se sont époumonés durant leur hymne, on les sent motivés et habités.

: L'armada espagnole à l'assaut de la flotte italienne : une bien rude confrontation en vue ce soir ! Cela vaut bien un match nul avec prolongations et un score, au final, en faveur de l'équipe d'Espagne de 3 à 2. Ola...ola. ! 🥅

: 2-0 pour l’Espagne!!

: Bonsoir franceinfo. Je pense que l'Italie va gagner mais j'aimerais tellement que l'Espagne gagne ! Bon match à tous!

: Les supporters espagnols se réveillent en même temps que retentit l'hymne du pays. @Isa, @Oh oui et penchent pour la Roja.

: Bonsoir @Catenaccio, ce n'est plus trop la philosophie de l'équipe dirigée par Roberto Mancini. Contre la Belgique, les Italiens avaient régalé par leur jeu offensif, face à des Belges peu inspirés.

: Bonsoir, si les Italiens marquent les premiers, je les vois bétonner et gagner 1-0. Si les Espagnols marquent les premiers, qualification des Italiens aux tirs au but après un score de 1-1. Vu qu’il faut se mouiller, je garde le second scénario.

: Je pense que les supporters transalpins l'espèrent autant que vous @Syriaberry, car oui, Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio, n'avait pas été très inspiré contre les Belges. Sa meilleure action étant cette simulation grotesque durant l'action qui amène au but de Nicolo Barella.

: En espérant qu'Immobile soit plus en forme qu'au match précédent.

: Mon cher , je ne peux que vous souhaiter une finale Danemark-Italie alors ;-).

: En sports, j'ai 2 nations ennemies, Angleterre et Espagne... pourtant j'en ai dans le sang.

: Les deux équipes sont à l'échauffement.

: Vous êtes majoritairement pour l'Italie. Il n'y a donc que @Jérôme et @Antonin qui pensent que l'Espagne va se qualifier pour sa 3e finale en quatre éditions.

: Espagne 2 - Italie 1, ça va être serré :)

: Forza Italia 2 - 1

: Bonsoir l'équipe, 2-1 Italie ! Bonne soirée et bon match

: Bonsoir Benoît Jourdain et bon live ! 3-2 pour l'Italie !

: Bonsoir Benoît, je mise sur une victoire de la Squadra Azzurra ce soir, genre 3-1. Et j'espère qu'ils n'auront pas besoin d'aller aux tirs au but. Bon live

: Bonsoir Benoît ! Je vais lancer le débat du match ce soir : 2-1 pour l'Italie.

: Merci @Jérôme, je ne suis donc pas le seul à vibrer pour la Roja. Mon prono : 2-0 pour les hommes de Luis Enrique. Sinon ça penche sérieusement du côté de la Botte parmi la rédaction. Robin Prudent, le gastronome, l'esthète des fourneaux, voit une victoire de l'Italie 2-0, Thomas Baïetto aussi (3-2), ainsi que Pierre Godon (2-1). Chez nos amis de franceinfo sport, Romain Bonte voit également la Nazionale s'imposer (2-1). Et vous ?

: Bonsoir Benoît, quels sont les pronostics de la rédaction pour ce soir ? Pour moi, victoire 2-1 des Espagnols.

: Un nom d'ailleurs vous interroge peut être plus que les autres. Qui est ce Pedri ? Absolument pas une perdrix de l'année, je vous assure. Il a 18 ans, joue au FC Barcelone et de l'autre côté des Pyrénées, on voit déjà en lui le successeur du magnifique Andrès Iniesta, qui avait offert le titre mondial aux Espagnols en 2010. Franceinfo sport fait les présentations.

: Ce match entre une Italie, enthousiasmante et offensive, et une Espagne, gestionnaire et tout en maîtrise, promet une belle "guerre du milieu", assurent nos confrères d'Eurosport. Jorginho, Marco Verratti, Nicolo Barella côté transalpin et Sergi Busquets, Koke et Pedri de l'autre.

: Voici la composition de la Nazionale : Donnaruma - Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson - Jorginho, Verratti, Barella - Chiesa, Immobile, Insigne.

: Voici la composition de l'équipe espagnole : Unai Simon - Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba - Koke, Busquets, Pedri - Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo.

: Les joueurs des deux équipes sont arrivées à Wembley, le mythique stade londonien, où se déroule cette demi-finale.

: Bonsoir @Jean, vous avez le choix pour suivre cette première demi-finale. Vous pouvez regarder TF1 ou beIN Sports et vous pouvez évidemment avoir un œil sur ce direct où ça va parler possession, jeu de transition, tout ça en une ou deux touches de balle pas plus.

: Bonsoir FranceInfo, savez-vous où nous pourrons suivre le match ce soir ?

: Petit rappel des parcours de chaque formation. L'Italie a survolé son groupe : 3 matchs, 3 victoires contre la Suisse, le pays de Galles et la Turquie. Les hommes de Roberto Mancini ont dominé l'Autriche en huitièmes, puis la Belgique en quarts de finale. L'Espagne, elle, a été plus poussive en poules : 2 nuls contre la Suède et la Pologne, avant d'écraser la Slovaquie. En huitièmes, elle a battu la Croatie et a sorti la Suisse en quarts de finale.

: Si on compte Euro et Mondial, l'Espagne et l'Italie se sont affrontées neuf fois. Cette rencontre fait de Italie-Espagne, le match le plus joué parmi les nations européennes dans l'histoire des tournois majeurs (Coupe du Monde/EURO).

: Espagne-Italie, c'est devenu un classique de l'Euro. Les deux équipes se sont rencontrées sept fois lors de cette compétition. Ca sera même le quatrième duel d'affilée après celui en 2008 (quarts de finale), 2012 (en poule et en finale) et en 2016 (huitièmes de finale), comme l'explique franceinfo sport.

: Bonsoir à toutes et à tous, je suis là pour vous faire vivre la première demi-finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Italie. Bien qu'il n'y ait aucun rapport avec le ballon rond, je vous glisse le nouveau titre de Brent Faiyaz avec Drake, produit par les Neptunes, Wasting Time.











