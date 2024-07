Euro 2024 : la Turquie dompte l’Autriche et rejoint les Pays-Bas en quarts de finale

La fin du rêve. Premiers de leur poule devant la France et les Pays-Bas, les Autrichiens n’iront pas plus loin dans cet Euro 2024. Opposés à la Turquie en huitièmes de finale, mardi 2 juillet à Leipzig, les Aigles sont tombés sur un os. Cueillis à froid par l’ouverture du score précoce de Merih Demiral (1-0, 1er), les Autrichiens n’ont jamais trouvé le rythme. Vainqueurs 2 à 1, les Turcs défieront les Pays-Bas en quarts de finale.

Sa qualification, la troisième de son histoire à ce niveau de la compétition, la Turquie la doit à deux hommes : son défenseur central Merih Demiral et son gardien Mert Günok. Ce dernier a en effet réalisé l'arrêt du tournoi dans le temps additionnel, sur une tête de Christoph Baumgartner, que tout le stade a vu au fond. Mais le portier du Besiktas, bien que pris à contre-pied et pas sur ses appuis, a bondi pour la détourner en corner et éviter l'égalisation autrichienne.

Demiral la joue comme Thuram

Dans un stade une nouvelle fois acquis à leur cause, dans cet Euro quasi à domicile pour eux, les Turcs ont alors pu savourer leur qualification méritée, après leur match plein et maîtrisé. Il faut dire que ce huitième de finale avait idéalement commencé pour la Turquie, sur un corner d'Arda Güler repris de la tête par Merih Demiral pour ouvrir le score d'entrée (1-0, 1er). Le but le plus rapide de l'histoire des matchs à élimination directe à l'Euro.

2 - Merih Demiral est le 1er défenseur à inscrire un doublé lors d'un match à élimination directe lors d'une compétition majeure (Coupe du Monde+EURO) depuis Lilian Thuram en 1998. Souvenir.#AUTTUR pic.twitter.com/VBvdZ5WPye — OptaJean (@OptaJean) July 2, 2024

Sonnés par cette entame, les Autrichiens ont manqué plusieurs balles d'égalisation, notamment par Christoph Baumgartner (5e, 45+1e) et Marko Arnautovic (51e). Sentant le danger se préciser en seconde période, la Turquie a eu la bonne idée de faire le break sur un copier-coller du premier but, avec une nouvelle fois Merih Demiral à la tombée d'un corner d'Arda Güler (2-0, 59e).

Dans la foulée, les Autrichiens ont relancé le suspense, eux aussi sur corner, grâce à Michael Gregoritsch (2-1, 66e). Mais c'était déjà trop tard pour l'Autriche, moins inspirée que lors de la phase de poules et qui ne retrouvera donc pas les Pays-Bas en quarts de finale. C'est bien la Turquie qui sera au rendez-vous, samedi à 21h, à l'Olympiastadion de Berlin.