DIRECT. Angleterre-Danemark : suivez et commentez avec nous la seconde demi-finale de l'Euro 2021

Ce qu'il faut savoir

Il y a quelques semaines, pas grand-monde n'aurait misé la moindre livre sterling (ou couronne danoise) sur cette demi-finale de l'Euro 2021 de football. Pourtant, l'Angleterre et le Danemark vont bel et bien s'affronter, mercredi 7 juillet, et essayer de rejoindre l'Italie en finale de la compétition. Coup d'envoi à 21 heures dans un stade de Wembley, à Londres, rempli en très grande majorité par des supporters des Three Lions. Suivez la rencontre avec nous.

L'Angleterre dans son jardin. Les joueurs de Gareth Southgate ne risquent pas d'être dépaysés. Ils s'apprêtent à jouer leur cinquième match de cet Euro dans leur antre de Wembley (leur seule rencontre disputée hors du Royaume-Uni était le quart de finale contre l’Ukraine à Rome). La mythique enceinte londonienne sera remplie aux trois quarts, crise sanitaire oblige, essentiellement par des supporters anglais. Environ 8 000 billets ont été alloués aux Danois.

Un demi-siècle que les Anglais attendent ça. L'Angleterre, seule équipe à ne pas avoir encore pris le moindre but lors de cet Euro, peut s'offrir le droit de jouer sa première finale internationale depuis cinquante-cinq ans et sa victoire en Coupe du monde, chez elle à Londres, en 1966. Les Three Lions peuvent compter sur leurs attaquants Raheem Sterling et Harry Kane, auteurs de trois buts chacun.

La résurrection danoise. Terrassé par le malaise cardiaque de sa star Christian Eriksen dès les premières minutes de la compétition et par deux défaites contre la Finlande et la Belgique, le Petit Poucet nordique revient de loin. Avant cette demi-finale, le pays dispose de la deuxième meilleure attaque de l’Euro avec 11 buts. Suffisant pour aller au bout du rêve et remporter leur deuxième Euro de l'histoire après celui de 1992 ?

L'Italie va connaître son adversaire. Les Azzurri étaient du match d'ouverture, au Stadio Olimpico Rome le 11 juin... Ils seront du match de clôture contre l'Angleterre ou le Danemark, pile un mois plus tard. La Nazionale de Roberto Mancini a sorti l'Espagne, mardi soir, au cours d'une superbe demi-finale (1-1, 4-2 aux tirs au but).