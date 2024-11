Enquête : la vie sous cloche des footballeurs

Alors qu’une enquête pour viol visant Kylian Mbappe a été ouverte en octobre dernier, la protection de la vie privée des joueurs de football interroge. Les sportifs font appel aux services de conciergeries de luxe pour se déplacer en toute confidentialité, et cherchent à limiter les risques de mise en cause lorsqu’ils passent la soirée avec des femmes.

Au cœur de Paris le 28 octobre dernier, un important dispositif de sécurité a été déployé aux abords du théâtre du Châtelet. À l'intérieur se tenait la 68e édition du Ballon d’Or, une soirée en présence des meilleurs joueurs du monde. Dehors, les fans étaient tenus à distance. “Vous aimeriez approcher les footballeurs ?” demande une journaliste à deux jeunes supportrices. “Mais oui un peu, pour voir !” se plaint l’une d’elle. “La moindre des choses qu’il font c’est direct posté sur les réseaux sociaux, se conforte son amie. Du coup on voit.”

Sur-sollicitées, les stars du football cherchent à échapper à cette exposition. A l'image de Kilian Mbappé et son escapade discrète à Stockholm en Suède, révélée par la presse locale à la suite d'une plainte pour viol. Alors quelles stratégies mettent-ils en place pour protéger leur intimité, et en particulier, leurs relations avec les femmes ?

Confidentialité exigée

Fondateur de la conciergerie de luxe “ES Conciergerie”, Elie Sy est l’un des chefs d’orchestre de la vie privée des footballeurs. Ce jour-là, il organise une visite d’appartement pour un attaquant du Paris Saint-Germain (PSG). “Tu finis l'entraînement à quelle heure ? le questionne-t-il. Tu penses que tu peux être à 14H à Neuilly ?”. Des vacances en yacht aux trajets en jet privé, Elie Sy supervise les déplacements des footballeurs avec une obsession: la confidentialité. “Hier soir par exemple, un joueur voulait aller au restaurant, raconte-t-il. Il ne voulait pas être vu. Donc moi j’appelle le patron du restaurant : untel va arriver, à telle heure, il ne veut pas être vu : s’il te plait tu lui mets la table au fond du restaurant dans le renforcement et personne n’y passe.”

Une discrétion confirmée par l’un de ses clients : Duckens Nazon, un footballeur français qui évolue au poste d’attaquant en Turquie. Selon lui, le moindre dérapage en privé peut avoir des conséquences sur sa carrière : “Moi, par exemple, en tant qu’attaquant, si j’ai pas marqué et qu’on a perdu, si demain on me voit dans un bar lounge, à chicha, ou un truc comme ça où je suis posé avec des amis, ils vont dire ‘il s’en fiche du foot, assure-t-il.

"Que ce soit sur le terrain ou en dehors, on se doit d’être irréprochables. On n’a pas le droit à l'erreur.” Duckens Nazon

Un entourage à leur service

Du haut de ses 31 ans, Elie Sy joue parfois le rôle de grand frère avec ses clients et les met en garde sur leur façon de rencontrer des femmes.

“Dernièrement j'étais avec une jeune star du foot qui m’a montré ses messages privés sur Instagram. Il y a une tonne de filles dedans." Elie Sy Concierge de luxe des footballeurs

"Un footballeur aujourd'hui, il ne cherche pas longtemps pour trouver une fille, admet-il. Donc moi je leur dis toujours : une fille qui t'approche comme ça, sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. On ne sait pas ce qui se cache derrière. On ne sait même pas si le profil est vrai !”

Des sollicitations permanentes qu’organisent aussi les boîtes de nuit pour attirer les stars du football dans leurs soirées. Un employé de discothèque parisienne nous raconte la logistique mise en place pour que les joueurs soient toujours entourés de femmes : “On sait tous que les filles c’est le nerf de la guerre. Alors en boîte, il y a ce qu’on appelle des promoteurs: leur rôle c’est de ramener des filles, détaille-t-il. Comme ça, quand on arrive dans la boîte c’est plus ou moins joli. Si un joueur trouve une fille jolie, sympa, il va me dire ‘va me chercher telle ou telle fille, j’aimerais bien lui offrir un verre”.

Des soirées théoriquement très encadrées

Pour approcher les footballeurs, ces femmes doivent parfois se plier à un protocole de confidentialité. C’est ce que nous raconte une jeune femme de 23 ans, récemment invitée à l’anniversaire d’un joueur du Paris Saint-Germain (PSG). “C’est une copine qui m’a conviée. C’est elle qui avait le contact d’un ami, d’un footballeur qui voulait des grandes filles, des mannequins, des jolies filles, pour passer la soirée avec eux, confie-t-elle. Moi c’était la première fois de ma vie, et au début je me suis dit “déjà ils prennent notre téléphone, ils prennent notre ID [carte d’identité]”. Je n’étais pas trop en confiance. Ma copine heureusement, connaissait. Moi, j’ai juste sympathisé avec un [joueur]. Il n’a pas essayé de me faire un câlin, de m’embrasser, ou de faire un geste mal placé ou autre.”

Malheureusement d’autres soirées prennent une tournure dramatique… C’est ce qui s’est passé en Espagne où la star du FC Barcelone, Dani Alves, a été condamnée pour un viol dans une discothèque en décembre 2022.

Un "formulaire de consentement sexuel" sans valeur légale

Depuis, il semblerait que le monde du ballon ne tourne plus tout à fait rond, notamment dans les relations de certains footballeurs avec les femmes. C’est ce qui inquiète Miguel Galan, candidat à la présidence de la Fédération espagnole de football. Il nous présente un document qui circulerait, d’après lui, parmi les joueurs. “C’est un joueur espagnol célèbre qui aujourd’hui joue à l’étranger qui me l’a envoyé. Il m’a demandé “est-ce que tu peux me conseiller sur ce formulaire de consentement sexuel que les footballeurs se refilent ?””

Ce document, en langue anglaise, est intitulé “formulaire de consentement sexuel”. Autrement dit : c’est un contrat entre deux parties qui s’accordent sur le type d’acte sexuel à réaliser. Ils y sont détaillés de façon très précise : pénétration digitale, ou sexe oral, par exemple. Le recours à une contraception est mentionné. En bas de page, le document doit être signé par les deux parties ainsi que par un témoin.

Mais selon Miguel Galan, ce document n’a aucune valeur dans le système juridique espagnol.

“Le consentement est une notion qui peut être révoquée à tout moment de l’acte sexuel” Miguel Galan

Il déplore : “Malheureusement, c’est trop tard. Il y a déjà une version espagnole du document. Je suis sûr que des footballeurs l’ont déjà signé ou l’ont déjà fait signer à des femmes. Je crois que les joueurs doivent changer leur logiciel dans leurs relations sentimentales et surtout sexuelles.”

En France, la Fédération estime qu’il n’est pas de son ressort d’interférer dans la vie privée des joueurs. Certains clubs prennent l’initiative, comme le Paris Saint-Germain, qui forme les jeunes recrues aux dangers des réseaux sociaux.