"Elle ressent la douleur des gens" : Jill Stein, candidate écologiste qui pourrait faire de l'ombre à Kamala Harris

Et si c’était un autre candidat que Donald Trump qui faisait perdre Kamala Harris ou plutôt une autre candidate ? Car, même s'ils sont plus méconnus, il y a d’autres prétendants à la Maison Blanche. Parmi eux, Jill Stein pourrait être une sacrée épine dans le pied du parti démocrate. La candidate du parti vert, également médecin, a fait de la dénonciation des massacres des civils un des points majeur de sa campagne. Et elle est devenue très populaire auprès des Arabes-Américains, comme à Dearborn, dans le Michigan, où vit la plus grande communauté arabo-musulmane et libanaise des États-Unis.

En attendant son tour chez le coiffeur, un retraité patiente devant la chaîne Al Jazeera et joue aux devinettes : "Devinez pour qui je vais voter ? Pour le troisième parti, Jill Stein, car elle ressent la douleur des gens." Ce sera également le choix de Johnny, employé dans une supérette de produits du Moyen-Orient. En tout cas s'il se décide à voter. Le jeune homme est né dans le Michigan mais ses parents sont d’origine palestinienne. "Le moins que je puisse faire est d'utiliser mon vote pour aider les personnes qui souffrent, explique Johnny. Voter pour les deux partis [principaux] irait à l'encontre de mes convictions. C'est-à-dire soutenir le génocide qui se déroule en Palestine."

"40% des musulmans penchent pour Jill Stein"

Tract en main, Hudhayfah Ahmed énumère les engagements de la candidate verte : "Elle a demandé un embargo sur les armes à destination d'Israël, elle a demandé un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat. Elle a demandé que Nétanyahou soit jugé pour crimes de guerre." Il est le porte-parole d’Abandon Harris, un mouvement qui refuse de voter pour la candidate démocrate à cause de son soutien à Israël. "40% des musulmans américains penchent pour Jill Stein, poursuit Hudhayfah Ahmed, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une sous-estimation parce qu'il y a un large dégoût pour le parti démocrate."

"Je pense qu’ici, la course est entre Donald Trump et Jill Stein." Hudhayfah Ahmed, porte-parole d’Abandon Harris à franceinfo

La dernière fois qu'elle s'était présentée, en 2016, Jill Stein avait obtenu un peu plus de 50 000 voix dans le Michigan. Dans cet État, Donald Trump l'avait emporté avec seulement 10 000 votes de plus qu’Hillary Clinton.