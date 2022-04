Vrai ou fake Les élèves ont-ils de meilleurs résultats à l'école dans les pays où ils ont moins de vacances ?

Les élèves français seraient-ils moins bons que les autres ? Et serait-ce la faute de leurs trop longues vacances ? Interviewé par La Croix (article payant) le 17 mars, Yannick Jadot a affirmé que "tous les pays qui obtiennent de meilleurs résultats scolaires que nous ont moins de congés scolaires". Pour améliorer les notes des écoliers tricolores, le candidat écologiste à la présidentielle n'exclut pas de "réduire la durée des vacances, notamment celle des vacances d'été". Mais le constat fait par l'eurodéputé est-il correct et sa solution est-elle la bonne ?

Dans certains pays, la durée des vacances scolaires n'est pas la même dans le primaire et dans le secondaire, comme le relève le rapport Eurydice de la Commission européenne sur l'organisation du temps scolaire en Europe. Le rapport de l'OCDE qui étudie les systèmes scolaires de 35 pays permet toutefois une comparaison en se focalisant sur les congés accordés aux collégiens. Sur ce point, la France figure au 7e rang des pays qui octroient le plus de vacances à leurs élèves.

Plus de vacances que la moyenne, sauf en été

Avec seize semaines de vacances scolaires sur l'ensemble de l'année (16,4 précisément), la France donne deux semaines de congés de plus que la moyenne au sein de l'OCDE (14,1). C'est certes plus que la Suisse, qui ferme la marche avec 10 semaines, mais moins que l'Irlande, qui occupe la première place, avec 18,6 semaines de congés annuels.

La répartition des vacances scolaires sur l'ensemble de l'année varie elle aussi selon les pays. Si l'on s'intéresse à la durée des vacances d'été, la France n'arrive plus qu'au 28e rang. Les collégiens français ont 8 semaines de vacances estivales, contre 9,3 en moyenne au sein de l'OCDE. Bien loin de la Lettonie et de la Russie, qui se partagent la première place avec 13,2 semaines, mais devant la Suisse, dernière avec 5 semaines de pause en été.

Les élèves français ont donc plus de congés que la moyenne, mais des vacances d'été plus courtes. Cette particularité révèle l'importance des vacances intermédiaires dans le système scolaire français. Avec 8 semaines de congés au cours de l'année scolaire, la France est bien au-dessus de la moyenne du classement (4,8 semaines) et occupe sans conteste la première position.

"Nous sommes un des rares pays à tenter de faire du '7+2' : sept semaines de cours et deux semaines de vacances, ce qui permet de distribuer l'apprentissage dans le temps. Là-dessus, on est meilleurs, c'est un bon fonctionnement", affirme Claude Lelièvre, enseignant-chercheur en histoire de l'éducation et professeur honoraire à l'université Paris Descartes.

Une fois ce constat posé, existe-t-il un lien entre la durée des vacances et les résultats scolaires ? Si l'on compare les durées des congés avec les résultats du dernier classement Pisa, qui sert de référence sur la question du niveau des élèves dans l'OCDE, une conclusion s'impose : aucun lien ne peut être établi entre les deux. Il existe certes plusieurs exemples de pays qui obtiennent de meilleurs résultats avec des vacances plus courtes que la France, à la 18e place. La Finlande, 3e du classement Pisa, compte environ 14 semaines de congés. Au 13e rang, les élèves danois, qui ne sont en vacances que 11,2 semaines par an, obtiennent eux aussi de meilleurs résultats que les Français.

"Aucun lien" établi entre vacances et résultats

A l'inverse, certains pays ont de bien meilleurs résultats avec des vacances plus longues. L'Estonie, première du classement Pisa, et l'Irlande, 4e, ont plus de vacances scolaires que la France. Les élèves estoniens ont ainsi 17,5 semaines de congés dans l'année, dans le primaire comme dans le secondaire, au-dessus des 16,4 semaines françaises. Les Irlandais ont certes deux semaines de moins que les Français en primaire, mais ils ont plus de 18 semaines dans le secondaire – la plus longue durée des pays étudiés. Dernier exemple : la Suisse, qui compte seulement 10 semaines de vacances – la durée la plus courte – est 23e du classement Pisa, à cinq rangs derrière la France.

"Aucun lien n'a jamais été établi entre durée des vacances et résultats scolaires", confirme Claude Lelièvre. "C'est une conclusion hâtive et erronée, il suffit de se comparer aux autres pays", renchérit Agnès Florin, professeure émérite en psychologie de l'enfant et de l'éducation à Nantes Université. Pour la chercheuse, réduire les vacances scolaires aurait très peu d'effets sur les résultats des élèves français : "Les résultats scolaires sont le produit de nombreux facteurs : les inégalités sociales, la pédagogie, le nombre d'élèves en classe, la formation des professeurs…" L'experte juge donc la proposition de Yannick Jadot "très réductrice".

Les rythmes scolaires en question

Pour les deux chercheurs, la question n'est pas tant celle des vacances que celle des rythmes scolaires. "L'analyse du temps scolaire doit également prendre en compte l'organisation de la semaine et de la journée de cours. Isoler seulement les vacances ne changerait rien", affirme Agnès Florin.

Car si les élèves français sont plus souvent en vacances que leurs voisins, ils passent également plus de temps en classe. Les Français suivent en tout 8 152 heures de cours durant le primaire et le collège, contre 7 638 heures en moyenne au sein de l'OCDE. Un chiffre étonnant, d'autant que la semaine de cours en France est une des plus courtes d'Europe, avec quatre jours d'école primaire dans les communes qui le souhaitent.

"C'est sur la distribution de la semaine qu'on est mauvais. On a trop d'heures par jour et pas assez de jours dans l'année, analyse Claude Lelièvre. En Europe, on est quasiment les seuls à faire la semaine de quatre jours." Une situation qui a des conséquences négatives sur l'apprentissage des élèves, selon les chercheurs interrogés, donc sur leurs résultats. "La France a la journée scolaire la plus longue. Les enfants ne peuvent pas se mobiliser aussi longtemps, ils ont besoin de sortir, de faire du sport pour rester concentrés", souligne Agnès Florin.

"Au niveau quotidien, on sait qu'un élève ne peut pas être concentré pendant sept heures." Claude Lelièvre, professeur honoraire en histoire de l'éducation à franceinfo

Les deux experts verraient donc une utilité à réduire les vacances, mais dans le cadre d'une remise à plat générale du temps scolaire. "Si on supprime des vacances et que cela permet de mieux distribuer les heures de cours, cela peut porter ses fruits", juge Claude Lelièvre.

Interrogée par franceinfo sur l'absence de lien établi entre durée des vacances et résultats scolaires, l'équipe de Yannick Jadot reformule ses propos. "La formulation plus exacte serait : 'Les pays les plus inspirants en termes d'organisation scolaire sont ceux qui ont les vacances les plus courtes'." Elle rappelle également que le chantier que souhaite lancer le candidat est plus vaste : "Nous voulons ouvrir une discussion sur le rythme scolaire en général, et notamment sur le temps de travail et de repos des élèves."