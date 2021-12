"Le foie gras, c'est un produit de luxe. Moi j'en mange du foie gras, mais du foie gras artisanal", a déclaré Yannick Jadot, candidat d'Europe Ecologie - Les Verts, lundi 13 décembre sur franceinfo. Il ne compte donc pas, s'il est élu, le bannir des tables de la présidence de la République.

Yannick Jadot n'a pas jugé toutefois le sujet très important : "Les cocktails en fait, ce n'est pas un sujet. Le sujet, ce n'est pas ce qu'il y a sur les toasts dans les cocktails à la mairie de Lyon et à l'Élysée", s'est-il agacé alors que la municipalité écologiste de Lyon a décidé de bannir le foie gras. Une décision qui fait polémique. Le maire Grégory Doucet a calmé le jeu dans une tribune publiée ce week-end dans le Journal du dimanche. Il ne s'agit ni d'un "boycott" ni d'une "interdiction", assure-t-il.

"Est-ce que c'est important ?"

Yannick Jadot est sur la même ligne concernant les autres polémiques liées à des décisions des nouveaux maires écologiques à Lyon et à Bordeaux. Le maire de la ville girondine avait annoncé qu'il n'y aura plus de sapin de Noël sur la place Pey Berland. Le maire de Lyon s'en prenait de son côté au Tour de France le jugeant "machiste et polluant". Yannick Jadot préfère qu'on se focalise sur les sujets importants dans un pays qui est "tendu".

"Au milieu du Parlement européen à Strasbourg, vous avez un très beau sapin offert par la mairie de Strasbourg. Est-ce que c'est important ? On a défendu le Tour de France. Moi, j'adore le Tour de France. Ça donne une image magnifique de notre pays. J'aimerais que vous parliez de ce que font les maires parce que le gouvernement ne le fait pas", dit-il. Notamment le revenu de solidarité jeune (RSJ) local, mis en place par la majorité écologiste et socialiste de la métropole de Lyon.