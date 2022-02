Valérie Pécresse se positionne sur les questions de société. Au cours de "20H22 sur Twitch", mardi 15 février, la candidate LR a annoncé qu’elle ne "souhaitait pas légaliser le cannabis". Pour elle, "on n’arrivera pas à faire respecter une interdiction aux mineurs si on légalise, je sais qu’on n’y arrivera pas", a-t-elle martelé. La candidate à l’élection présidentielle a fait référence à ses années au gouvernement pour justifier sa position : "Les mineurs arrivaient à acheter des paquets de cigarette dans les bureaux de tabac."

Lors du live sur la chaîne Twitch de France Télévisions, Valérie Pécresse a brièvement évoqué sa situation personnelle pour justifier son choix politique. En 2016, son fils avait été arrêté en flagrant délit de consommation et de possession de cannabis.

La candidate à l’élection présidentielle a également évoqué un autre problème lié à celui de la légalisation : celui de la contrebande. "La première contrebande est celle de la cigarette. Donc si on légalise le cannabis, il y aura une contrebande de cannabis ! Et s’ils font ça : ils prendront un produit plus dosé que celui qui sera légal."