Il a évoqué une présentation "ennuyeuse", comme "un texte de Premier ministre". Le candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Eric Zemmour, fondateur du parti Reconquête ! a réagi au programme du président et candidat à sa réélection, Emmanuel Macron, jeudi 17 mars sur le plateau de l'émission "Elysée 2022", sur France 2.

A trois semaines du premier tour du scrutin, le dirigeant français a présenté son programme – une trentaine de mesures – lors d'une conférence de presse aux Docks de Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), jeudi après-midi. Réforme du RSA, âge légal de départ à la retraite à 65 ans, transformation de Pôle emploi, lutte contre les inégalités… Emmanuel Macron a développé pendant plus d'une heure trente son projet qu'il évalue à "50 milliards d'euros" d'ici à 2027, et à "15 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises et les ménages".

"Il a bien compris que le vrai débat, c'était entre lui et moi", a déclaré l'ancien polémiste au sujet du chef de l'Etat, revenant sur la phrase d'Emmanuel Macron : "Nous ne voulons pas revenir à notre enfance mais nous occuper de l'avenir de nos enfants". "Pour moi c'est le fond de l'affaire. Je veux transmettre à nos enfants et petits-enfants le meilleur de la France de notre enfance", a défendu Eric Zemmour sur France 2, dénonçant un "grand reniement" du président français.

"Emmanuel Macron, lui, veut tout détruire, tout saccager. Il pense que chaque génération doit détruire la France d'avant, a lancé le candidat d'extrême droite. C'est ça notre débat fondamental."