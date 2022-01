"Le gouvernement rackette fiscalement nos concitoyens sur tous les produits énergétiques", dénonce lundi 17 janvier sur franceinfo le président du Rassemblement national Jordan Bardella, alors que l'État met à contribution EDF pour limiter la hausse des prix de l'électricité. "Le gouvernement casse la jambe des Français sur le pouvoir d'achat et vient leur apporter une béquille, c'est aussi vrai avec le chèque énergie", qu'il juge "dérisoire". "C’est aussi vrai sur l’essence", ajoute-t-il.

"Le gouvernement a commis un certain nombre d'erreurs qui vont avoir des conséquences très lourdes sur l'autonomie industrielle et énergétique de la France", estime le député européen, qui a regretté notamment la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim.

Une TVA à 5,5% sur les produits énergétiques

"Face à l'explosion délirante des prix de tous les produits énergétiques, Marine Le Pen propose de faire de l'ensemble des produits énergétiques des produits de première nécessité, et d'abaisser de 20% à 5,5% la TVA", rappelle Jordan Bardella. "C'est un coût de 12 milliards d'euros par an pour les caisses de l'État. On agit directement pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et on arrête la fermeture de centrales nucléaires, et on arrête de construire de nouvelles éoliennes, que ce soit sur terre ou en mer."

"Nous n'avons pas de plan B, et le nucléaire reste l'une des énergies les plus propres, car c'est une énergie décarbonée" poursuit le président du Rassemblement national. "Le nucléaire, c'est un gage de propreté à l'égard de l'environnement, et des milliers d'emplois conservés. Les éoliennes sont une catastrophe environnementale, une pollution visuelle et c'est inefficace", dénonce-t-il.

