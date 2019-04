Sondage : l'Europe ne fait plus rêver les Français, seuls 29% y voient "une source d'espoir"

L'enquête Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et "Le Figaro" révèle que l'Europe est jugée inefficace, dans les domaines de l'immigration, de l'emploi, de la lutte contre le terrorisme ou encore de l'environnement.

L'Europe ne fait plus rêver les Français, selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 4 avril. Ils sont en effet 29% à estimer que la construction européenne constitue "une source d'espoir". Ils étaient 61% à penser cela en 2003 lors d'une enquête similaire. Pour autant, l'Europe ne constitue pas non plus une source de crainte, avec 31% des personnes interrogées qui pensent cela (- 4 points par rapport à l'enquête publiée en juin 2016).

Il ressort donc de ce sondage que l'Europe laisse désormais les Français relativement indifférents. Une majorité relative des personnes interrogées, 40%, trouve que l'Europe ne constitue ni une source d'espoir, ni une source de crainte. (+ 7 points par rapport à 2016).

Le pouvoir d'achat en tête des préoccupations

L'Europe est par ailleurs jugée inefficace dans tous les domaines testés dans cette enquête d'opinion. Inefficace dans la lutte contre le terrorisme pour 56% des personnes interrogées, pour l'environnement (71%), pour l'emploi (80%), pour l'immigration (82%) et pour la fiscalité (82%).

D'ailleurs, la construction européenne ne comptera que peu dans le vote du 26 mai prochain. 19% seulement des personnes interrogées en tiendront compte au moment de glisser un bulletin dans l'urne. Sans surprise, c'est le pouvoir d'achat qui est mis en avant avec 36% des sondés qui estiment que ce critère comptera le plus dans leur vote pour les élections européennes. Suivent l'immigration (27%) et la sécurité et la lutte contre le terrorisme (24%). (Les sondés pouvaient donner deux réponses).

Inquiétudes sur le Brexit

Par ailleurs, l'enquête montre que le Brexit inquiète les Français. 62% des personnes interrogées estiment en effet que l'Europe sortira plutôt affaiblie par la sortie du Royaume-Uni. Ils sont 37% à dire que l'Europe sera plutôt renforcée par le Brexit.

Ce sentiment est partagé par les sympathisants de l'ensemble des partis politiques. Les moins pessimistes sont les partisans de La République en marche (53% pensent que l'UE sera affaiblie et 47% pensent le contraire). Les plus inquiets sont les sympathisants du Parti socialiste (71% disent que l'Europe sera affaiblie tandis que 29% seulement avancent l'opinion inverse).

Ce sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été effectué par internet les 3 et 4 avril avec 1 005 Français interrogés suivant la méthode des quotas.