Reportage "On l'apprécie bien ici" : en Haute-Loire, Laurent Wauquiez peut compter sur un électorat fidèle pour les législatives

Face au ralliement d'Eric Ciotti au Rassemblement national, Laurent Wauquiez s'est fait entendre. Le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes a dénoncé une trahison de la part d'Eric Ciotti. "Parfois on convainc, parfois on ne convainc pas, mais on ne trahit jamais", a déclaré mardi 11 juin Laurent Wauquiez à Yssingeaux, où il a annoncé sa candidature aux législatives dans la 1ère circonscription de Haute-Loire.

Dans son fief de Haute-Loire, Laurent Wauquiez est incontestablement populaire. "Il est sympa, on l'apprécie bien ici, affirme une habitante d'Yssingeaux. Il suit son petit bonhomme de chemin." "Il est bien connu, confirme une autre habitante. Il sait faire les choses et il comprend." "Il est de Chambon-sur-Lignon", se réjouit une électrice de 77 ans. Cette retraitée du textile approuve aussi quand Laurent Wauquiez dénonce la trahison d'Eric Ciotti et le saut dans l'inconnu que serait l'accession au pouvoir du Rassemblement national. "Non, je ne voudrais pas, il y a des valeurs et on ne se met pas avec n'importe qui."

Quant à Julie, la trentaine, elle n'accorde pas plus de crédit que cela à la prise de position du candidat député de Haute-Loire : "On érige le RN comme le grand ennemi mais finalement, je trouve que c'est flou. Et puis il y a des idées qui glissent d'un côté à l'autre, même si on ne fait pas forcément d'alliance. Ça arrange tout le monde d'avoir encore un grand ennemi. Mais bon, les idées se diffusent."

"Il fallait clarifier les choses"

Pour la sortante, la députée LR Isabelle Valentin, qui désormais s'occupe du comité de soutien de Laurent Wauquiez, cette clarification était utile. "Je pense que ce que veulent aujourd'hui les électeurs, c'est la clarté, la constance et le courage. Les électeurs ont besoin de savoir ce qu'il va faire après. Donc oui, il fallait effectivement clarifier les choses."

Aux européennes, à Yssingeaux, le Rassemblement national a raflé 41% des voix, soit un score deux fois plus élevé qu'en 2019. Mais le prochain scrutin "n'a rien à voir", veut croire le maire de la ville. "Les gens ont manifesté aux européennes un ras-le-bol, estime le maire Pierre Liogier, élu de centre gauche. Mais quand il s'agit de désigner nos représentants nationaux, ils sauront se ressaisir. Je ne me fais pas trop d'illusion, Laurent Wauquiez est connu et populaire sur le coin."

"J'ai été surpris de la position franche de Laurent Wauqiez. Je l'en félicite parce que c'est bien qu'il puisse dire qu'il n'y aura jamais d'alliance avec le Front national. C'est tout à son honneur et j'espère qu'il tiendra cette position dans son parti Les Républicains et que cette alliance ne se concrétisera pas." Pierre Liogier, maire centre-gauche d'Yssingeaux à franceinfo

Il ajoute que le Rassemblement national n'a aucun ancrage localement et a donc peu de chances dans une législative.