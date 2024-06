Reportage "Nous sommes chanceux d’en profiter en tant que petit État sur une île" : les Irlandais, voyageurs et Européens convaincus

(KINGA KRZEMINSKA / MOMENT RF / VIA GETTY)

Les sondages le montrent : en Irlande, plus de 70% de la population se déclare profondément attachés à l’Union européenne. Un chiffre encore plus important dans la jeunesse irlandaise.

Les Irlandais sont un peuple migrateur. La légende veut qu'ils soient dix fois plus nombreux hors de leurs frontières. La réalité, c’est un million et demi de résidents à l’étranger pour environ sept millions d’habitants en Irlande. C’est déjà énorme.

L’île est historiquement peuplée de voyageurs et Léo Galvin, lycéen dublinois, entend bien perpétuer la tradition en faisant ses études en Europe. "Ce n’est même pas une question pour moi, affirme-t-il. Je serai toujours Irlandais mais du fait de cette communauté européenne, je serais toujours à l’aise où que ce soit en Europe".

Une mère française, un père irlandais. Comme beaucoup ici, Léo a grandi avec des liens à l’étranger. Des liens qu’il veut entretenir et développer. Et pour lui, l’Union européenne est une aubaine. "Être Irlandais, c’est être connecté à quelqu’un d’autre, appartenir à une communauté, explique Léo. Ici, nous sommes élevés avec cette idée".

"Nous sommes partout en Europe parce qu’on a envie d’y être." Léo Galvin, lycéen dublinois à franceinfo

"C’est cool. On adore l’idée européenne parce que c’est une communauté en dehors de l’Irlande que l’on peut explorer pour voir les différences et découvrir tout ce qu’il y a à faire", lance l'étudiant.

Léo Galvin, un lycéen de Dublin, pro-européen, le 31 mai 2024. (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)

Étudiant en 2e année à la Dublin City university, Jamie partage cette vision de l’Europe. Ce militant écolo voudrait même encore plus d’Europe : "Je suis favorable à l’idée d’une ‘union européenne’. La liberté de circulation, la monnaie unique, les accords de libre-échange, tout ça c’est très efficace. Nous sommes chanceux d’en profiter en tant que petit État sur une île en Europe mais je pense aussi que l’on pourrait mieux exploiter ces atouts et en tirer encore plus d’avantages".

Mais cet amour n’est pas inconditionnel : Jamie voudrait une Europe plus active sur le front environnemental, notamment pour contraindre et taxer les entreprises les plus polluantes. Si l’Union européenne n’atteint pas ses objectifs en termes de réduction des émissions de carbone, il pourrait bien changer d’avis sur cet idéal continental.