Reportage "À chaque fois, les animaux passent à la trappe" : le Parti animaliste veut créer la surprise pour les élections européennes

Il a fait 2,2% des voix lors des élections européennes de 2019, mais les thèmes du Parti animaliste sont de plus en plus porteurs. Le sort des animaux préoccupe les électeurs et les partis traditionnels tentent eux aussi de s'emparer de la question du bien-être animal. Une loi a d'ailleurs été votée en 2021 contre la maltraitance animale, interdisant notamment la vente de chiens et chats en animalerie. Mais, le Parti animaliste, mené par Hélène Thouy, estime qu'il faut aller plus loi à l'occasion des élections européennes du mois de juin.

Le bien-être animal est devenu un véritable sujet pour certains électeurs. C'est le cas pour Elodie sur le parvis de la gare Montparnasse, à Paris, qui est interpellée par une militante. "C'est un parti qui défend les animaux. Vous aimez les animaux ?", lui demande la militante. Elodie fait demi-tour pour prendre le tract du parti animaliste. "L'environnement, la nature, la faune, la flore, ce sont des choses qu'on doit préserver et c'est maintenant qu'il faut faire attention", explique l'électrice.

Dans les urnes pourtant, les bulletins en faveur de cette cause sont encore rares. Les enjeux de cette mandature sont pourtant importants, selon plusieurs associations de défense des animaux. Pour le candidat aux européennes Simon Nordmann, gilet violet sur le dos et tracts en mains, seul le parti animaliste peut répondre à ce défi. "Tous les partis disent qu'ils sont pour le bien-être animal parce qu'évidemment ils n'ont pas envie de perdre des voix à cause de ça. Ensuite, il y a l'exercice du pouvoir et là, à chaque fois, les animaux passent à la trappe."

L'élevage industriel dans le viseur

Selon le candidat aux européennes, les partis traditionnels se dérobent. Il cite par exemple l'absence de condamnation ferme de la corrida par le Rassemblement national ou encore la question de l'abattage rituel. "Nous, on dit il faut arrêter l'abattage sans étourdissement, explique Simon Nordmann. En fait, ce que font les autres partis, c'est qu'ils utilisent la condition animale pour mettre en avant leur propre agenda."

L'enjeu principal pour le parti animaliste reste de faire interdire l'élevage intensif en Europe, au profit d'une agriculture plus végétale. "On ne dit pas que tout le monde doit être végétarien, indique le candidat aux européennes. En revanche, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un type d'élevage qui est extrêmement producteur de souffrances, de CO2, de maladies et qu'on peut choisir d'arrêter cet élevage-là, c'est l'élevage industriel. Nous, on ne veut pas faire ça contre les éleveurs. Toutes les subventions, on les arrête et on les redistribue vers l'agriculture végétale et vers l'aide à la transition des éleveurs."

Une militante du parti animaliste tracte devant la gare Montparnasse, à Paris. (MARION FERRERE / RADIOFRANCE)

Faire élire un eurodéputé animaliste

Un peu plus loin sur le parvis de la gare, Laurence Volbart, une militante francilienne, explique que la crise agricole symbolise justement le manque d'ambition du gouvernement sur les sujets environnementaux. "On donne tout aux éleveurs, on leur repermet des pesticides qu'on avait interdits, on donne des permis pour agrandir les élevages existants. C'est une catastrophe", se lamente-t-elle.

Selon les militants, il nexiste qu'un seul moyen de faire bouger les lignes : faire élire un député européen animaliste. Le Portugal, l'Allemagne et les Pays-Bas ont déjà réussi ce pari mais, dans ces pays, les règles des scrutins sont plus souples. En France, il faut 5% des suffrages pour obtenir un siège au Parlement européen.