L'entretien des TER que l'on emprunte pour voyager, l'entretien des lycées, la préservation du patrimoine, le développement du tourisme, l'aménagement du territoire... Les régions ont un impact sur notre vie quotidienne à bien des égards mais on ne le sait pas forcément. Si les mesures au niveau régional sont moins visibles que celles au niveau municipal, Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille, rappelle néanmoins que sans elles, "ça pourrait virer à la cacophonie". En effet, les régions exercent un rôle de coordination primordial : "Elles sont l'interface entre l'État et les autres collectivités territoriales et elles vont ainsi voter, déterminer, des schémas de cohésion territoriale, d'aménagement du territoire, de développement économique et environnemental", explique Jean-Philippe Derosier. En 2016, la loi NOTRe a d'ailleurs renforcé leur pouvoir.

Un rôle sur le plan environnemental, économique...

Sur le plan environnemental, les régions entretiennent les parcs naturels régionaux et gèrent les plans régionaux de la qualité de l'air. Le développement économique est aussi l'une de ses principales compétences, notamment via des aides versées aux entreprises. L'action sociale et la santé sont quant à elles transférées aux départements, qui gèrent notamment les collèges, les cantines, les Ehpad ou encore le RSA.