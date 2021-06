L'abstention était, encore une fois, au cœur des débats qui ont suivi le premier tour des élections régionales. Pour quelles raisons les Françaises et le Français boudent autant les scrutins qui ponctuent la vie démocratique du pays ? Evoquant différentes hypothèses, Laurent Delahousse s'est notamment interrogé sur les différentes couvertures médiatiques de l'actualité, durant la soirée électorale de France 2.

"Quand on voit parfois sur une chaîne d'information un produit d'information considéré comme un objet de consommation", a déclaré le journaliste, "c'est-à-dire qu'il alimente l'audience, donc je l'utilise, on ne traite parfois plus les sujets qui sont essentiels pour les Français mais potentiellement ceux qui font du public." Nicolas Beytout, directeur de la rédaction de L'Opinion, a notamment pointé deux bouleversements, à savoir les réseaux sociaux et la possibilité de mesurer en continu l'audience de ce qui est publié. Ce dernier, toutefois, ne pense pas que cette double bascule soit nécessairement génératrice de désarroi abstentionniste.

Plus largement, Laurent Delahousse s'est agacé à plusieurs reprises du monde d'écoute entre les différents invités politiques conviés sur le plateau. "Cela fait longtemps que je n'avais pas animé un débat politique, je commence vraiment à comprendre les Français de plus en plus", a-t-il notamment déclaré. "S'il y a 33 millions de Français qui ne votent plus, c'est parce qu'il y a des débats stériles parfois aussi à la télévision", a-t-il également ajouté, alors qu'une certaine cacophonie s'installait sur le plateau. "Donc on va essayer d'y aller tranquillement ce soir, parce que moi ce qui me ferait plaisir c'est que les gens aillent voter la prochaine fois et la fois d'après."