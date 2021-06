Régionales : les éoliennes, un véritable enjeu de campagne électorale

Avec leur ombre imposante, le bruit de leurs pales et leur taille extravagante, les éoliennes prennent du poids dans certains territoires français. À tel point qu’ils sont devenus un véritable thème de campagne, à l’approche des élections régionales des 20 et 27 juin. Certains riverains de Lury-sur-Arnon, dans le Cher, par exemple, n’en veulent plus. "On vient ici pour un paysage, une tranquillité, pour une qualité de vie qui est en train de se dégrader", déplore Anne Martin, habitante de la commune. "Ce n’est pas acceptable de voir sa maison perdre de la valeur à cause d’éoliennes qui ne rapportent qu’à un certain nombre de personnes", surenchérit Cédric Gourin, membre de l’association Lury sans éoliennes.

8% de l’énergie en Centre-Val-de-Loire

Alors les différents partis s’écharpent sur le sujet, chacun avec sa vision, la région ayant un rôle clé dans l’implantation de ces éoliennes. La liste Rassemblement national souhaite bloquer leur implantation et négocier avec les promoteurs pour démanteler les plus anciennes. Les Républicains demandent un moratoire sur l’éolien, quand la liste EELV-La France insoumise déplore le manque de solutions alternatives proposées par ses opposants. La majorité présidentielle et le Parti socialiste demandent des concertations. Dans la région, l’éolien concerne une quarantaine d’entreprises et 2 000 emplois, pour fournir 8% de son électricité.