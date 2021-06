Elections régionales et départementales : le taux de participation est de 27,89% à 17 heures, en très légère hausse par rapport au premier tour

Le sursaut n'a, pour l'heure, pas eu lieu. La participation au second tour des élections régionales et départementales, dimanche 27 juin, est à peine plus élevée qu'au premier tour. Elle est estimée à 27,89% à 17 heures, selon le ministère de l'Intérieur. Au premier tour, à la même heure, 26,72% des électeurs avaient voté. Le record d'abstention de la semaine dernière (66,72%) pourrait même être battu. Aux régionales de 2015, à 17 heures, la participation s'élevait à 50,54%, soit quasiment 23 points de plus.

En 2015, à la même heure, ils étaient 50,54% à avoir déposé leur bulletin dans l'urne pour le second tour des élections régionales en décembre et 41,94% pour les départementales, organisées en mars.

Pour lutter contre cette abstention massive, une majorité de Français se dit< favorable au vote par internet et opposée au vote obligatoire, selon un sondage Odoxa-Backbone consulting pour Le Figaro et franceinfo, diffusé jeudi. La mise en place du vote par internet "suscite un très fort enthousiasme dans l'opinion", selon l'institut de sondage. Cette mesure est approuvée par 78% des Français interrogés et par 80% des personnes qui se sont abstenues lors du premier tour.

En attendant l'hypothétique mise en place du vote en ligne, le gouvernement a lancé une campagne pour inciter les jeunes électeurs à aller voter.

️ #Elections2021 | Sortir entre amis, boire un verre en terrasse ou regarder un match de l'#EURO2020, ce n'est pas incompatible avec un passage au bureau de #vote ce dimanche.

⏱️ 15 minutes, c'est le temps qu'il faut pour exercer son droit de vote et faire entendre sa voix ! pic.twitter.com/Cdw7LpKEzE — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) June 25, 2021

Quinze visuels et quinze vidéos courtes ont été diffusés sur les réseaux sociaux – Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook –, sur les comptes officiels du ministère de l'Intérieur pendant la semaine d'entre-deux-tours.