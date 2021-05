Elections régionales et départementales : la campagne officielle a débuté lundi 31 mai

C'est parti ! La campagne électorale officielle en vue du premier tour des élections départementales et régionales, le 20 juin, s'est ouverte lundi 31 mai et se terminera le vendredi 18 juin à minuit. Pour le second tour, la campagne reprendra le lundi 21 juin à 0 heure pour se terminer le vendredi 25 juin à minuit. Les scrutins, qui devaient initialement se tenir en mars, ont été reportés en raison de la pandémie de Covid-19.

En raison des perturbations induites par la crise sanitaire, la durée de la campagne a été allongée d'une semaine. Si la distribution des tracts est autorisée, les réunions électorales doivent se tenir en configuration assise, avec une jauge de 35% jusqu'au 9 juin, puis de 65% à partir du 9 juin, lorsqu'elles sont organisées dans un établissement recevant du public. Si ces réunions se tiennent en plein air, une limite est fixée à 50 personnes. Pour compenser ces circonstances exceptionnelles, les candidats sont autorisés à mettre en place un numéro de téléphone gratuit (ce qui est en principe interdit par l'article L. 50-1 du code électoral) et les plafonds de dépenses sont majorés de 20%, rappelle le site vie-publique.fr.

Par ailleurs, et pour respecter le pluralisme politique, les services de radio et de télévision doivent veiller, durant les six semaines précédant le scrutin, à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l’antenne.