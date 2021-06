Élections régionales : comment réussir à mobiliser les abstentionnistes ?

Le second tour des élections régionales et départementales aura lieu dimanche 27 juin. Les candidats auront-ils réussi à remobiliser les électeurs ? Le taux d'abstention avait atteint 67 % lors du premier tour.

Le spectre d'une abstention massive plane sur le second tour des élections régionales et départementales, qui se déroulera dimanche 27 juin. Dans les rues de Toulouse (Haute-Garonne), il y a ceux qui voteront, et d'autres qui s'abstiendront ; parmi ces derniers, figurent des jeunes. 87 % ont boudé les urnes lors du premier tour.



Les candidats tentent de remobiliser

"Qu'on vote pour l'un ou pour l'autre, on a l'impression qu'il n'y a pas de réel changement, et qu'au final, ça ne change pas réellement nos vies, on ne le sent pas au quotidien", déplore un jeune homme. Pour les convaincre d'aller voter, les candidats en Occitanie redoublent d'énergie. Aurélien Pradié, tête de liste de la droite, a organisé son dernier meeting. Arrivée loin derrière ses concurrents au premier tour, il garde l'espoir de remobiliser pour créer la surprise. Au Rassemblement national, Jean-Paul Garraud a lui aussi obtenu un score jugé décevant. Alors, il a décidé de s'appuyer sur ses militants les plus influents sur les réseaux sociaux. La présidente socialiste sortante de la région, Carole Delga, est arrivée en tête dimanche 20 juin. Pour elle, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Elle entend ainsi aller faire du porte-à-porte.

Alors, peut-on s'attendre à un sursaut dimanche 27 juin ? "C'est ce que beaucoup espèrent, sans grande illusion, explique le journaliste Guillaume Daret sur le plateau du 19/20, vendredi 25 juin. 66,7 % d'abstention dimanche dernier (...). Lors du second tour des régionales en 2015, il n'y avait eu, si j'ose dire, que 42 % d'abstention."