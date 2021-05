DIRECT. Régionales : Renaud Muselier demande lors du comité stratégique de LR qu'il n'y ait pas de liste présentée face à lui

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REGIONALES

: Un crochet par le 238 rue de Vaugirard (Paris) qui abrite le siège du parti Les Républicains. Renaud Muselier vient de demander en comité stratégique qu'il n'y ait pas de nouvelle liste LR contre lui, selon les informations du service politique de France Télévisions. Suivez notre direct.







: Ambiance, ambiance... A peine commencé et déjà un premier échange tendu au siège du parti Les Républicains entre Christian Jacob et Renaud Muselier. "Si on est dans cette merde Christian, c’est parce qu’on n’a pas de candidat pour 2022", s'est déjà emporté le président de la Région Paca, selon les informations du service politique de France Télévisions. Suivez notre direct.

: Déjà 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité de ce matin :



• Attention, ça va trancher. Le parti Les Républicains tient son comité stratégique à partir de ce matin. Et un dossier est tout en haut de la pile : celui de Renaud Muselier après son accord en région Paca avec LREM en vue des régionales. L'intéressé risque l'exclusion.



• Les droits des résidents d'Ehpad ont été "grandement entravés" durant la pandémie. La Défenseure des droits, à l'origine d'un rapport, propose 64 recommandations pour améliorer la situation.





• L'audience reprend à 9 heures à la cour d'assises de la Savoie. Hier, au premier jour de son procès pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, Nordahl Lelandais a reconnu l'homicide du caporal mais nié toute volonté de tuer.



• Au moins 20 morts et une cinquantaine de blessés. C'est le dernier bilan à Mexico après l'effondrement d'un pont, cette nuit, au moment du passage d'une rame de métro.



• Gagner en marquant au moins deux fois. Voilà ce que doivent faire les joueurs du PSG ce soir, en demi-finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City. Franceinfo sport vous détaille les raisons d'y croire.

: "Ce qu'on a vu ce week-end, c'est pire que de la politique. C'est un spectacle déplorable."



Invité des "4 Vérités" sur France 2, Bruno Retailleau estime que Renaud Muselier "s'est mis de lui-même à la marge" du parti, après son accord surprise en région Paca avec LREM. L'élu vendéen estime que "son exclusion n'est pas le sujet".



: Derrière, la liste RN, conduite par Andréa Kotara, totalise 19% des intentions de vote. De son côté, le député LREM Bruno Bonnell, qui mène la liste soutenue par La République en Marche et le Modem, recueille 16% des suffrages.



A gauche, Fabienne Grébert, qui conduit la liste Europe Ecologie-Les Verts et Génération.s, totalise 13% des voix et devance Najat Vallaud-Belkacem, à la tête de la liste soutenue par le PS qui est à 11%.

: Laurent Wauquiez bien parti pour succéder à... Laurent Wauquiez à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le président sortant LR est en tête des intentions de vote pour les régionales, selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour franceinfo publié ce matin. Sa liste, soutenue par LR et l'UDI, est créditée de 31% des suffrages au premier tour.







(AFP)



: Commençons par faire un point sur l'actualité de la nuit et du petit matin :



• "Je n'ai jamais voulu lui donner la mort". Au premier jour de son procès pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, Nordahl Lelandais a reconnu l'homicide du caporal mais nié toute volonté de tuer. L'audience se poursuit ce matin.





• Comment réagir après son accord surprise en région Paca avec LREM ?Le cas Renaud Muselier est à l'ordre du jour d'un comité stratégique du parti Les Républicains aujourd'hui. L'intéressé promet d'emblée qu'aucun ministre ne figurera sur sa liste.



• C'est une première en Europe : le Danemark a annoncé qu'il renonçait à utiliser le vaccin de l'entreprise américaine Johnson & Johnson à cause de possibles effets secondaires graves. Le pays avait déjà été le premier de l'UE à abandonner le vaccin d'AstraZeneca en avril.



• Gagner en marquant au moins deux fois. Voilà ce que doivent faire les joueurs du PSG ce soir, en demi-finales retour de la Ligue des champions face à Manchester City. Les Parisiens se sont inclinés 2-1 à l'aller.