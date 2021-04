Elections départementales et régionales : candidat du RN en Ile-de-France, Jordan Bardella propose de scinder les deux scrutins

Pour le candidat RN, il faut couper la poire en deux. Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national et tête de liste du parti aux régionales en Ile-de-France, a proposé, dimanche 11 avril, d'organiser à des dates différentes les élections régionales et départementales prévues en juin. L'objectif, selon lui, serait d'organiser les deux scrutins dans de bonnes conditions sanitaires.

"Dissocier les élections départementales et régionales à quelques jours ou quelques semaines d'intervalle serait la solution qui permettrait à la fois de maintenir leur organisation dans des conditions sanitaires assez raisonnables et, en même temps, de permettre aux mairies, aux élus locaux, d'organiser dans des conditions décentes, correctes, raisonnables et équilibrées ce scrutin d'un point de vue logistique", a plaidé sur BFMTV Jordan Bardella, par ailleurs député européen du RN.

Jordan Bardella (@J_Bardella) défend l'idée de "dissocier les élections régionales et départementales" à "quelques jours ou semaines d'intervalle" pic.twitter.com/IPLhip7dnN — BFMTV (@BFMTV) April 11, 2021

Consultation des élus ce week-end

Le gouvernement demande ce week-end leur avis à tous les maires de France sur le maintien ou le report, pour raisons sanitaires, des élections régionales, ce qui lui vaut d'être accusé par l'opposition de "manipulation" pour se défausser d'une décision difficile.

Les préfets ont envoyé vendredi soir un message aux maires en leur demandant de se prononcer d'ici à lundi midi sur les mesures sanitaires pour les scrutins régionaux et départementaux des 13 et 20 juin.