Qui sont les Européens les plus riches ?

En Europe, l'Allemagne est la grande puissance économique, mais ce n'est pas forcément là-bas que les salaires sont les plus importants. Si l'on compare les revenus des ménages, les Européens les plus riches sont les Luxembourgeois, avec un revenu médian de 2 944 € par mois. Viennent ensuite les Danois avec 2 500 € par mois et la Suède avec environ 2 080 €. La France se trouve loin derrière, au neuvième rang, avec 1 900 € par mois, juste devant l'Allemagne, dixième, avec 1 800 € par mois. En queue du classement, les revenus des Roumains et des Bulgares sont les plus modestes avec moins de 300 € par mois.

Une Europe scindée en trois

Mais depuis dix ans, la situation a tendance à évoluer : plus de 2 millions de Roumains sont sortis du seuil de pauvreté, tout comme en Bulgarie et en Pologne. En revanche en Espagne, en Italie et en Grèce, la pauvreté s'est envolée avec la crise économique. Il se dessine une Europe scindée entre les pays du Nord prospères, ceux de l'Est en construction et les pays du Sud secoués par la crise.

