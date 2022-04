Election présidentielle : le gouvernement s'associe à Snapchat pour "inciter les jeunes" à voter

Le gouvernement veut "inciter les jeunes" à voter. Il s'est associé à Snapchat pour que les personnes âgées de 18 ans, et plus, se déplacent dans les bureaux de vote lors de l'élection présidentielle, les 10 et 24 avril. Des applications fondées notamment sur la réalité augmentée sont prévues, ont annoncé jeudi 7 avril le réseau social et le gouvernement dans un communiqué commun. Une absention très forte est attendue lors du premier tour dimanche.

Le réseau social, qui compte 24,2 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France, va mettre en place un "filtre" dédié à la procuration, qui renvoie vers le site du gouvernement, ou d'autres fonctionnalités comme les "bitmojis" (petits personnages 3D, censés être à l'image de l'utilisateur) aux couleurs de la France. Un compte à rebours, un message automatique de rappel ainsi qu'une urne électorale en réalité augmentée seront aussi déployés pour le second tour de l'élection présidentielle le 24 avril.

Aller chercher un électorat "éloigné du vote"

"Ce type de partenariat (...) est un choix assumé et revendiqué dans la droite ligne de la modernisation de la communication gouvernementale que nous menons pour toucher la nouvelle génération ultra connectée, mais souvent éloignée du vote", a expliqué Michaël Nathan, directeur du service d'information du gouvernement, cité dans le communiqué.

"Notre objectif est d'investir l'ensemble de notre plateforme avec des campagnes de sensibilisation et des outils éducatifs afin d'inciter une génération qui a grandi sur des appareils mobiles à s'engager", a déclaré Sarah Bouchahoua, responsable des affaires publiques France de Snapchat.