Vrai ou fake Election présidentielle : on a vérifié huit affirmations des candidats invités d'"Elysée 2022"

La dernière ligne droite. Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), Marine Le Pen (Rassemblement national), Fabien Roussel (PCF), Jean Lassalle (Résistons !), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) et Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) ont participé, jeudi 31 mars, à l'émission politique de France 2, "Elysée 2022". Franceinfo a vérifié huit déclarations marquantes de cette soirée.

1 Nicolas Dupont-Aignan a-t-il raison d'affirmer que 5 700 lits d'hôpitaux ont été fermés pendant la crise du Covid-19 ? Vrai

"Emmanuel Macron a quand même fermé 5 700 lits d'hôpitaux en pleine crise du Covid-19." Nicolas Dupont-Aignan dans "Elysée 2022"

Le candidat de Debout la France dit vrai pour l'année 2020. Selon les données de la Drees, rattachée au ministère de la Santé, plus de 5 700 lits d'hospitalisation complètes ont été fermés cette année-là. Cette baisse "un peu plus marquée" que les années précédentes peut s'expliquer "par le contexte d'épidémie", selon le ministère de la Santé, avec "de nombreuses chambres doubles transformées en chambres simples pour limiter la contagion".

2 Fabien Roussel a-t-il raison de revendiquer le soutien des Radicaux de gauche ? Vrai

"Il y a aussi le MRC, Les Radicaux de gauche, la Gauche républicaine et socialiste, la Nouvelle Gauche socialiste. Des formations qui ont fait le choix de nous rejoindre pendant cette campagne." Fabien Roussel dans "Elysée 2022"

En dressant la liste de ses soutiens, le candidat communiste dit vrai. Lorsqu'il évoque "Les Radicaux de gauche", il fait référence au mouvement LRDG et non au PRG (Parti radical de gacuhe) qui a annoncé il y a trois jours qu'il ne donnerait pas de consigne de vote à l'élection présidentielle. Il avait auparavant soutenu Christiane Taubira, lorsqu'elle était encore en lice, avant de se retirer, faute de parrainages. "Face au chaos de la division à gauche, le PRG ne donnera aucune consigne de vote", peut-on lire dans un communiqué daté du 28 mars.

3 Y a-t-il 9 millions de pauvres en France et 300 000 personnes sans-abri, comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon ? Vrai

"Dans le pays, il y a 9 millions de pauvres. Je ne le supporte pas." Jean-Luc Mélenchon dans "Elysée 2022"

Le candidat de La France insoumise donne effectivement le bon ordre de grandeur : en 2019, il y avait 9,2 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans notre pays, selon l'Insee.

"Voyez-vous, 300 000 personnes sans-abri, ça me révolte, mais vraiment très profondément." Jean-Luc Mélenchon dans "Elysée 2022"

Là aussi, c'est vrai. Dans son 27e rapport annuel sur "l'état du mal-logement en France", publié fin janvier, la Fondation Abbé-Pierre évoquait ce chiffre de "300 000 personnes privées de domicile fixe".

4 63% des agressions sexuelles sont-elles le fait d'étrangers, comme l'assure Marine Le Pen ? Faux

"93% des vols sans violence dans les transports en Ile-de-France sont le fait d'étrangers, 63% des agressions sexuelles, 66% des vols avec violence." Marine Le Pen dans "Elysée 2022"

La déclaration de Marine Le Pen n'est pas très claire : elle évoque d'abord les transports en Ile-de-France, avant de sembler généraliser son propos. Les chiffres qu'elles citent sont, en tout cas, tirés d'une étude du ministère de l'Intérieur en 2018, qui ne concerne que les transports en commun et ne sont pas généralisables. Il faut également préciser qu'en dehors de l'Ile-de-France, le chiffre passe de 66% à 27%. Dans 91% des cas, les violences sexuelles contre les femmes sont commises par une personne connue de la victime, son conjoint ou son ex-conjoint dans 47% des cas, selon les données du gouvernement.

5 Le prochain locataire de l'Elysée sera-t-il à la tête de l'Union européenne pendant six mois, comme le laisse entendre Mélenchon ? Confus

"Je vous indique que si je suis élu, je remplace monsieur Macron à la tête de l'Union européenne pour six mois, soit la moitié du temps jusqu'au mois de juillet." Jean-Luc Mélenchon dans "Elysée 2022"

Le candidat LFI s'emmêle les pinceaux. La présidence française du Conseil de l'Union européenne court jusqu'au 30 juin 2022. Le futur locataire de l'Elysée n'occupera donc ce poste que quelques semaines, son mandat débutant officiellement le 13 mai au plus tard, après la passation de pouvoir.

6 Marine Le Pen a-t-elle raison d'assurer qu'Emmanuel Macron est "contre la légitime défense" ? Vrai

"Emmanuel Macron a dit : 'Je suis contre la légitime défense.'" Marine Le Pen dans "Elysée 2022"

Voilà qui nécessite un peu de recontextualisation. Si le chef de l'Etat a bien prononcé cette phrase lors d'un déplacement en Charente-Maritime, jeudi 31 mars, c'est en réaction à un fait divers qui concerne le département voisin de la Charente : là-bas, un agriculteur a été mis en examen pour meurtre après avoir tiré sur un individu entré par effraction à son domicile, rapporte France 3.

Emmanuel Macron a réagi en estimant que nous étions dans un "Etat de droit". "Chacun doit avoir la sécurité et c'est le devoir de la puissance publique de l'assurer, a-t-il déclaré au micro d'Europe 1. Mais je suis opposé à la légitime défense. Donc ça, c'est très clair et c'est intraitable parce que sinon, ça devient le Far West. Et je ne veux pas d'un pays où prolifèrent les armes et où l'on considère que c'est aux citoyens de se défendre". Dit autrement, le président de la République veut que les Français comptent sur les forces de l'ordre pour assurer leur sécurité.

7 Jean-Luc Mélenchon a-t-il raison d'affirmer que "140 milliards d'argent public de l'Etat, des collectivités locales, sont délégués à des cabinets" tous les ans ? Faux

"140 milliards d'argent public de l'Etat, des collectivités locales, sont délégués à des cabinets [de conseil]." Jean-Luc Mélenchon dans "Elysée 2022"

Lors de son audition, en janvier, devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'influence croissante de ces cabinets de conseil dans les politiques publiques, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, donnait un tout autre ordre de grandeur puisqu'elle estimait que les frais en conseil s'élevaient à 140 millions – et non milliards – d'euros, en 2020.

Par ailleurs, selon le rapport sénatorial publié mi-mars, "les dépenses de conseil de l'Etat au sens large ont dépassé le milliard d'euros en 2021". Même si ce chiffrage des prestations de conseil est incomplet (les sénateurs n'ont pas eu accès à la totalité des commandes passées par les nombreuses agences qui dépendent des ministères), on est évidemment très loin du chiffre avancé par le candidat LFI.

8 Nathalie Arthaud a-t-elle raison d'affirmer que Volodymyr Zelensky bénéficiait de paradis fiscaux ? Vrai

"Il était d'ailleurs très connu pour sa corruption et l'utilisation des paradis fiscaux." Nathalie Arthaud dans "Elysée 2022"

Nathalie Arthaud s'en est pris au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, assurant qu'avant la guerre, il "était d'ailleurs très connu pour sa corruption et l'utilisation des paradis fiscaux". L'ancien acteur, élu à la tête de l'Ukraine en 2019, faisait en effet partie des dirigeants internationaux épinglés dans le scandale des Pandora Papers en 2021. Volodymyr Zelensky détenait une participation dans une société écran enregistrée aux îles Vierges britanniques, un Etat placé sur la liste des paradis fiscaux par la France en 2020.