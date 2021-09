Vidéo Présidentielle : Anne Hidalgo "fait déjà le plein" au sein du Parti socialiste, estime Martine Aubry

Anne Hidalgo "fait déjà le plein" au sein du Parti socialiste, estime Martine Aubry, maire socialiste de Lille, mercredi 1er septembre sur franceinfo. Elle a "peu de doutes" sur la candidature de la maire de Paris et sur sa désignation en tant que candidate du PS à la présidentielle de 2022.

Martine Aubry élude la question de la primaire au PS. "Ce n'est pas vraiment une primaire. Depuis que le Parti socialiste existe, les militants choisissent leur candidat", souligne-t-elle, tout en affirmant qu'Anne Hidalgo "fait déjà le plein, maintenant il faut la laisser travailler". Elle souhaite notamment que la maire de Paris s'adresse rapidement aux Français.

"Une vraie vision de la France"

La maire de Lille ne tarit pas d'éloges sur son homologue parisienne. "Je pense que c'est vraiment la personne qui, à la fois par son histoire, par son parcours, par sa façon de travailler, connaît la situation des Français et a une vraie vision de la France aujourd'hui. Elle a montré à Paris qu'elle avait des convictions et qu'elle passait très vite des discours aux actes", assure Martine Aubry, qui souligne "le courage et la détermination" d'Anne Hidalgo.

L'actuelle maire de Paris "sait très bien" qu'il faut travailler "sur les inégalités au sens profond du terme, sur l'éducation, la sécurité, le logement, la santé et puis l'écologie", selon Martine Aubry. Elle met cela en opposition avec la politique d'Emmanuel Macron avant la pandémie.

Le président "a encore accru les inégalités, on bloque les minima sociaux, on bloque les retraites, l'APL est réduite et la suppression de l'ISF, bien sûr. Et là, on attend le 1er octobre la réforme d'indemnisation du chômage, au moment où on nous dit qu'il y a des entreprises qui vont se mettre en faillite et qu'il va y avoir plus de chômeurs", énumère la maire de Lille. "Notre pays ne peut pas continuer comme ça", insiste celle qui soutient publiquement Anne Hidalgo dans la course à l'Elysée.