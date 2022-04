Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, "ce sera la ruine des classes populaires", a affirmé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et soutien d'Emmanuel Macron, mardi 12 avril sur franceinfo. "Quand Mme Le Pen arrive à un score très important à une élection, et notamment à la veille du premier tour, les taux d'intérêts augmentent, notre dette s'aggrave", a-t-il déclaré. Or, "pour payer des augmentations de taux d'intérêt, on doit augmenter des impôts".

Si Marine Le Pen est élue, "les riches seront peut-être un tout petit peu moins riches ou partiront à l'étranger malheureusement, parce qu'ils ne sont pas toujours extrêmement patriotes", a reconnu Gérald Darmanin. "Les classes moyennes qui bossent, elles vont rester en France et elles vont subir les augmentations d'impôts pour payer les promesses inconsidérées de Mme Le Pen et elles vont payer, ces classes populaires, l'appauvrissement du fait de la politique incompréhensible budgétairement de Mme Le Pen", a-t-il chargé.

En 2000, "on disait 'la jeunesse emmerde le Front national'"

Gérald Darmanin a aussi regretté que la qualification du Rassemblement national au second tour ne suscite pas plus d'indignation. "Dans les années 2000, j'ai manifesté avec d'autres jeunes contre le Front national, on disait 'la jeunesse emmerde le Front national'", a-t-il affirmé. "Maintenant, on a l'impression" qu'un duel au second tour avec l'extrême droite, "c'est un débat normal, qu'on peut se poser des questions, attendre de voir le programme, attendre de voir le débat" de l'entre-deux tours. "On parle quand même de Marine Le Pen, d'une famille qui utilise la haine comme projet politique", a-t-il pointé.