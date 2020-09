VIDEO. Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo pourrait représenter "avec maestria" la gauche, estime le premier secrétaire du PS Olivier Faure

A un an et demi de la prochaine élection présidentielle, la rentrée a vu les rumeurs concernant les candidatures s'accélérer. Lundi 21 septembre sur franceinfo, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, interrogé au sujet d'Anne Hidalgo, a estimé qu'elle "fait partie de celles et ceux qui représenteraient avec beaucoup de maestria la gauche et l'écologie" lors du scrutin. Tout en rappelant qu'elle n'avait pas déclaré clairement son intérêt pour une candidature.

"Elle n'a pas dit qu'elle était candidate"

"Parce qu'elle a le poids de l'expérience, elle pourrait aussi être une présidente qui pourrait mener les Français dans cette transition [écologique] que nous souhaitons tous", a ajouté le patron du PS, qui plaide régulièrement pour une union des différentes forces de gauche.

"Faisons attention à ne pas brûler les étapes : à ce stade, elle n'a pas dit qu'elle était candidate", a cependant rappelé Olivier Faure. "Je ne sais pas si ça l'intéresse", assure-t-il.

Ces dernières semaines, la maire de Paris s'est distinguée par un discours ne rejetant plus l'éventualité d'une candidature. Dans un entretien au Point, vendredi, elle promettait ainsi de prendre "toute [sa] part dans la bataille qui s'annonce", tout en appelant elle aussi à "ne pas brûler les étapes" et "éviter les querelles d'égo".