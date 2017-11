VIDEO. "Pharaon", "intelligent", "Thatcher"... Emmanuel Macron vu par Jean-Luc Mélenchon

Qui est Emmanuel Macron ? Depuis plusieurs mois, son opposant numéro un, Jean-Luc Mélenchon, dresse le portrait du président de la République, à longueur de meetings et d'interventions médiatiques. "Pharaon", "Thatcher", "Jupiter", "caste, "vieux monde"... Le leader de La France insoumise critique régulièrement le "monarque" à la tête de l'Etat. Mais il sait aussi louer son "intelligence". Jeudi 30 novembre, Jean-Luc Mélenchon pourra affiner ce portrait d'Emmanuel Macron lors de son passage dans "L'Emission politique", sur France 2.

"Le vieux monde est de retour"

"Le nouveau président de la République vient de prendre le commandement de toute la classe politique traditionnelle de notre pays. Le vieux monde est de retour, sous des habits tout neufs et bien jeunes", estimait Jean-Luc Mélenchon, quelques jours après l'élection d'Emmanuel Macron. Quelques mois plus tard, il estimait : "Il est sur une pente où il est en train de se griser de sa toute-puissance, et puisqu’il se compare à Jupiter, je lui rappelle le vieil adage latin et romain : 'Jupiter rend fous ceux qu'il veut perdre'."