Un e-mail de Laurent Joffrin envoyé par erreur cet été a prévenu Emmanuel Macron que François Hollande écrivait un livre

Le courriel du directeur de la publication du journal "Libération" contenait un long chapitre réécrit du livre de l'ex-président, a appris le service politique de France Inter jeudi.

Emmanuel Macron a appris, par hasard, l'été dernier que son prédécesseur, François Hollande, rédigeait un livre. Le président de la République a été alerté par un e-mail envoyé par erreur par Laurent Joffrin, relate jeudi 12 avril le service politique de France Inter.

L'été dernier, le secrétariat de la présidence de la République a reçu un e-mail signé de Laurent Joffrin, directeur de la publication de Libération et ami proche de François Hollande. Ce message contenait un long chapitre réécrit par le journaliste. Il pensait l'envoyer à l'ancien président, selon un témoin interrogé par France Inter.

Un exemplaire dédicacé par Hollande pour Macron

"Je comprends pourquoi Emmanuel Macron m'a dit que Laurent Joffrin était l'auteur du livre de François Hollande", sourit un proche de l'actuel chef de l'Etat. Un autre estime que l'ouvrage est "du Davet et Lhomme, sans Davet et Lhomme", référence à l'ouvrage Un président ne devrait pas dire ça..., publié en 2016 par les deux journalistes d'investigation du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme.

Pour l'instant, Emmanuel Macron ne réagit pas au livre de son prédécesseur, qui critique son action. "Mes gouvernements réduisaient les inégalités, celui-là les creuse", écrit par exemple l'ancien président socialiste. L'ouvrage Les Leçons du pouvoir est paru mercredi 11 avril aux éditions Stock. François Hollande a fait parvenir un exemplaire dédicacé à Emmanuel Macron, dès mardi.