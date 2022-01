Un conseiller d'Eric Zemmour visé par une plainte pour viols, une enquête ouverte

Le conseiller d'Eric Zemmour, Olivier Ubéda, est visé par une plainte pour viols déposée le 9 décembre dernier, a appris franceinfo lundi 31 janvier auprès du parquet de Paris. Une enquête a été ouverte le lendemain, le 10 décembre. Les investigations ont été confiées au premier district de police judiciaire.

Selon les informations de franceinfo, de source proche du dossier, c'est un jeune homme de 18 ans qui a porté plainte contre Olivier Ubéda. "Moi, j'appelle cela une dénonciation calomnieuse, réagit-il sur Twitter. Je ne réagirai que quand je saurai de quoi et de qui on parle. Parfois #MeToo, c'est juste mytho."

"Salir pour empêcher, à vomir"

Âgé de 51 ans, le conseiller en communication, notamment chargé de l'image d'Eric Zemmour estime, toujours sur Twitter, que "le scenario est bien foutu" mais qu'il "ne repose sur rien de réel". "Les médias adorent. Vouloir casser ce qui marche. Salir pour empêcher. À vomir. Qui est dupe ? A qui le tour ?"

Travailler pour Z :

1/ on vire ton épouse de son job

2/ le fisc fait du zèle

3/ on t’accuse de viol… rien que ça.Le scenario est bien foutu. Ca ne repose sur rien de réel.Les médias adorent. Vouloir casser ce qui marche. Salir pour empêcher. A vomir.Qui est dupe? A qui le tour? — Olivier Ubéda (@UbOliver) January 31, 2022

Olivier Ubéda sous-entend que cette plainte s'inscrit dans une série d'affaires qui lui sont reprochées depuis qu'il a commencé à "travailler pour Z". "On t'accuse de viol", "le fisc fait du zèle", et "on vire ton épouse de son job", écrit-il en faisant notamment référence au licenciement de sa femme, Anne Gaudin-Ubéda, directrice de cabinet de la présidente LR du Conseil départemental de la Creuse jusqu'en septembre dernier, selon France Bleu Creuse.

Entendu mardi en audition libre

Le conseiller en communication indique qu'il sera entendu mardi en "audition libre pour une mise en cause". Plusieurs auditions de témoins ont déjà eu lieu, a appris franceinfo de source proche du dossier.

Avant de rejoindre Eric Zemmour en septembre dernier, Olivier Ubéda était connu pour avoir participé à l'organisation de la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy, en 2007. Il avait été responsable des relations publiques de l'UMP entre 2002 et 2004.