Résultats présidentielle 2022 : trois cartes pour visualiser la progression de Marine Le Pen

Marine Le Pen n'a pas réussi à casser le plafond de verre. Mais la présidente du Rassemblement national a pulvérisé de nombreux records, dimanche 24 avril. Elle a réuni 41,46% des suffrages lors du second tour de l'élection présidentielle 2022, soit 7,5 points de plus qu'en 2017 et 23 points de plus que son père en 2002. En quelques années, le vote d'extrême droite a gagné du terrain de manière spectaculaire dans toute la France.

>> Présidentielle : suivez les réactions au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron dans notre direct

Marine Le Pen progresse quasiment partout

Entre 2017 et 2022, Marine Le Pen améliore son score dans la très grande majorité des communes de France. Elle accélère même de plus de 10 points dans 11 670 villes et villages, comme Brive-la-Gaillarde (Corrèze), Tarbes (Hautes-Pyrénées) ou encore Montluçon (Allier). C'est le cas plus généralement en outre-mer, dans le centre de la Bretagne, le Pays basque ou encore le Massif central.

En outre-mer particulièrement, une véritable bascule s'est opérée. La candidate du Rassemblement national est arrivée en tête dans les Antilles, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte. Sa progression est par exemple fulgurante à Fort-de-France avec 37 points de plus par rapport à 2017. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron était arrivé largement en tête dans ces collectivités ultramarines.

>> Présidentielle 2022 : découvrez sur notre carte les scores du second tour, commune par commune

Le cas de la Bretagne est également saisissant. Si deux électeurs bretons sur trois ont voté en faveur d'Emmanuel Macron (un résultat supérieur à la moyenne nationale), Marine Le Pen progresse de près de neuf points par rapport à 2017 sur ce territoire. Dans les Côtes-d'Armor, Marine Le Pen gagne même plus de dix points en cinq ans, alors que son parti a longtemps eu du mal à percer sur ces terres.

Marine Le Pen dépasse les 60% des suffrages dans plus de 6 500 communes

La candidate du RN installe des bastions un peu partout en France. Elle accroît ses scores dans ses fiefs du Nord-Est, comme Hénin-Beaumont, Calais ou Marles-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. Mais Marine Le Pen dispose également de grandes communes acquises à sa cause en outre-mer. Au Tampon, à La Réunion, elle rassemble 67,4% des suffrages et même plus de 80% à La Désirade, en Guadeloupe.

Dans l'Hexagone, le Rassemblement national réunit désormais plus de 60% des suffrages dans de nombreuses petites communes situées autour de la Garonne, le long de la Côte d'Azur ou encore en Corse.

Marine Le Pen réduit considérablement son écart avec Emmanuel Macron

Le tour de force de Marine Le Pen lors de ce second tour réside aussi dans la réduction de l'écart avec son rival. Alors qu'Emmanuel Macron dominait largement l'ouest et le centre de la France en 2017, Marine Le Pen a réussi à diminuer considérablement l'avance du président de la République sortant dans ces territoires.