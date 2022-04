Résultats présidentielle 2022 : Nathalie Arthaud obtient 0,7% des suffrages au premier tour, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Elle fait mieux que lors de ses deux premières candidatures, où elle avait respectivement obtenu 0,56% des voix en 2012 et 0,64% des suffrages en 2017. Cette fois, Nathalie Arthaud obtient 0,7% des voix et décroche l'avant-dernière place des douze candidats au premier tour de la présidentielle, dimanche 10 avril, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Une candidature sans illusions mais assumée

La candidate de Lutte ouvrière, qui a succédé à la médiatique Arlette Laguiller, n'a jamais caché qu'elle ne cherchait pas à devenir présidente de la République, mais qu'elle voulait porter la voix des travailleurs. "Tout au long de cette campagne, mes intervieweurs m'ont demandé ce que je faisais dans cette élection, étant donné que les sondages me donnent moins de 1%, mais aussi parce que j'assume ne pas chercher à être présidente de la République", avait lancé cette professeure d'économie, lors de son meeting au Zénith de Paris, dimanche 3 avril.

Nathalie Arthaud se bat contre le capitalisme, selon le mot d'ordre de son parti. "Pourquoi voter pour moi ? Parce qu'il faut affirmer la nécessité de se battre et de renverser le capitalisme", avait-elle affirmé lors de ce meeting. Cette dernière avait, à cette occasion, écarté l'idée d'un "vote utile à gauche" : "Cela peut faire du mal car le monde du travail se réveille toujours de ses illusions électoralistes avec la gueule de bois."