Rachida Dati veut "gagner l'élection présidentielle de 2022"

"I want to be president." L'ancienne ministre sarkozyste Rachida Dati a posé des jalons en vue de l'élection présidentielle de 2022, en affirmant au quotidien britannique The Times (article réservé aux abonnés et en anglais), paru lundi 28 septembre, sa détermination à "gagner" cette élection.

Interrogée, dans le cadre de ce portrait, sur ses projets pour les deux années à venir, l'ex-candidate LR à la mairie de Paris a répondu : "gagner l'élection présidentielle de 2022", selon ses propos publiés en anglais par le journal.

"Cette bataille, peut-être que je pourrais la mener"

"Quand vous faites de la politique et que vous gagnez des batailles électorales et que vous faites en sorte que votre cause avance, que vous défendez vos valeurs et une communauté de destins, nécessairement il arrive un moment où vous vous dites, surtout quand vous voyez l'état du pays, cette bataille, peut-être que je pourrais la mener", a ajouté l'ancienne ministre de la Justice et candidate à la mairie de Paris.

Début septembre, elle avait cependant assuré que l'ancien ministre Xavier Bertrand, qui se positionne activement pour 2022 depuis l'été, était "celui qui a le plus faim" à droite. "J'ai envie, mais je veux que ce soit le meilleur" et "je ne sais pas si je peux être la meilleure", avait alors ajouté Rachida Dati sur BFMTV, en se plaçant "dans une dynamique collective".