Présidentielle 2022 : climat, justice sociale… Yannick Jadot présente ses idées à Lyon

En meeting dans la capitale des Gaules, samedi 29 janvier, Yannick Jadot, le candidat des écologistes, a présenté son programme. Avec deux axes forts : le climat et la justice sociale.

L’élection présidentielle approche à grands pas. Yannick Jadot, le candidat écologiste était à Lyon, dans le Rhône, samedi 29 janvier, pour présenter les grandes lignes de son programme. Avec l’ambition de donner un coup d’accélérateur à sa campagne. Il a martelé son souhait d'instaurer une République écologiste. "Nous serions catastrophistes quand nous alertons. Nous sommes dogmatiques quand nous proposons des solutions crédibles. Nous sommes incompétents quand les crises surviennent parce qu’ils ne les ont pas anticipées", a fustigé le candidat des Verts.

La justice sociale en cheval de bataille

Le meeting a duré une heure et quart. 120 propositions ont été évoquées. Il promet 10 milliards d’euros par an pour la rénovation thermique des logements ou encore la sortie par étapes du nucléaire. L’autre aspect de son programme est la justice sociale. Yannick Jadot propose un Smic à 1 500 euros net par mois et un revenu citoyen de 920 euros dès 18 ans. Il souhaite également une TVA à 0% sur le bio. Ses électeurs se disent optimistes, alors que dans le même temps a lieu la primaire populaire, à laquelle il a refusé de participer.