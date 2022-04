Présidentielle : Valérie Pécresse ne donnera "pas de consigne" de vote si elle n'accède pas au second tour

Valérie Pécresse ne donnera "pas de consigne de vote si elle n'accède pas au second tour de la présidentielle", annonce-t-elle vendredi 8 avril sur France Inter. "Pas de consigne parce que je pense que les Français ne veulent pas de consigne."

La candidate LR l'assure : "Je dirai pour qui je vote, mais pas de consigne, et j'espère être au deuxième tour. Et je pense que c'est moi qui l'emporterai." Valérie Pécresse affirme que "les Français sont libres et ce sont eux qui votent."

Egalement interrogée sur le fait de savoir si elle accepterait un poste de ministre si Emmanuel Macron est réélu, la candidate des Républicains répond "non". Valérie Pécresse "ne souhaite pas avoir de responsabilités avec un président de la République qui fait une politique que je réprouve, qui n'est pas la mienne, qui est une politique défaillante en matière d'autorité, d'immigration, de service public".