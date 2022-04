Présidentielle : suivez "Planète Elysée 2022" sur les antennes radio et télé de franceinfo, RFI et France24

Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, franceinfo, associée à France 24, RFI et TV5 Monde, propose une émission spéciale de 20 heures à 22 heures. "Planète Elysée 2022", présenté par Jean-François Achilli, journaliste à franceinfo et Raphaël Kahane, journaliste à France 24, décryptera les résultats du scrutin du 10 avril et ses répercussions à l’échelle internationale.

Deux heures durant, les journalistes Alix Bouilhaguet (France Télévisions), Virginie Herz (France 24), Isabelle Labeyrie (Radio France), Sylvie Noël et Christophe Boisbouvier (RFI), épaulés par des experts et des correspondants en duplex de Berlin, Bruxelles, Dakar, Jérusalem, Kiev, Moscou, Pékin et Washington, tenteront de comprendre comment les résultats du premier tour sont perçus à travers le monde.

Cette émission est à suivre en quadruple diffusion sur les antennes radio et télé (canal 27) de franceinfo, RFI et France24.