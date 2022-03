Présidentielle : plus de sept Français sur dix estiment que l’immigration n’est pas la cause principale de tous les problèmes du pays, selon notre sondage

Les Français ont une opinion extrêmement nuancée, voire paradoxale, en matière d'immigration, sujet sur lequel les polémiques sont nombreuses depuis le début de la campagne présidentielle. C'est le principal enseignement d'un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions*, publié jeudi 17 mars. D'une part, 72% des personnes interrogées considèrent que "l'immigration n'est pas la principale cause de tous les problèmes ou presque en France", avec de fortes variations selon le candidat préféré des personnes interrogées. De La France insoumise (LFI) à La République en marche (LREM), cette proportion est d'environ 90%, contre 45% pour les sympathisants du Rassemblement national (RN) et 22% pour ceux de Reconquête !, le parti d'Eric Zemmour.

Par ailleurs, selon cette enquête, plus de la moitié des Français (54%) sont favorables au maintien du regroupement familial instauré en 1976, alors que les deux candidats d'extrême droite veulent le supprimer et que Valérie Pécresse (LR) souhaite le durcir.

Rien d'étonnant à ce que ce sujet divise les sondés selon leur proximité partisane. Huit sympathisants du RN ou de Reconquête ! sur dix désirent mettre fin à ce processus qui permet à un étranger non-européen de faire venir en France son conjoint et ses enfants, sous conditions de ressources et de logements. Cette proportion chute à 35% chez les sympathisants LREM et 21% chez les socialistes.

Un sujet qui inquiète quand même une majorité des sondés

D'autre part, les Français interrogés affichent une certaine inquiétude en matière d'immigration. A la question "D'une manière générale, diriez-vous que l'immigration est un sujet qui vous inquiète ?", 71% des sondés répondent par l'affirmative en ce qui concerne la France et 57% disent être inquiets pour eux-mêmes.

Cette dichotomie entre la perception collective et individuelle se retrouve quels que soient l'âge, la catégorie socio-professionnelle ou la proximité partisane. Les sympathisants de Reconquête ! sont davantage inquiets pour la France (99%) que ceux du Rassemblement national, dont le niveau de préoccupation est très légèrement supérieur (93%) à celui des sympathisants LR (92%).

Les personnes se disant proches d'Europe Ecologie-Les Verts sont une majorité à être inquiètes pour leur pays (53%), mais à peine un tiers (36%) à l'être à titre personnel. Cette différence s'observe aussi chez les sympathisants LREM, beaucoup plus inquiets pour leur pays (62%) que pour eux-mêmes (44%), preuve de rapports ambivalents à l'immigration.

Les Français expriment aussi des positions plus fermes à l'égard de certaines questions soulevées par l'immigration. Six personnes interrogées sur dix estiment qu'"il y a trop d'étrangers en France" aujourd'hui, un chiffre qui bondit à 90% pour les partisans du RN et de Reconquête !, contre 30% pour ceux de LFI et 49% pour ceux de LREM. Une très courte majorité des sondés (53%) pense également que "de manière générale, les immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer en France", une question qui scinde le paysage politique en deux blocs.

Aucun candidat ne suscite une confiance supérieure à 50%

Sur la place de l'immigration dans cette campagne, ce sont trois blocs qui semblent émerger, d'un poids relativement équivalent. Un tiers des sondés (33%) estime que candidats et médias ne parlent pas assez d'immigration, quand 37% pensent qu'ils en parlent suffisamment et 30% qu'ils en parlent trop.

Certains candidats arrivent à convaincre davantage que d'autres sur ce sujet inflammable et clivant dans l'opinion publique : d'après cette enquête, 38% des personnes interrogées "font confiance" à Marine Le Pen en matière d'immigration, contre 33% pour Emmanuel Macron, 29% pour Eric Zemmour, 23% pour Jean-Luc Mélenchon, 17% pour Yannick Jadot et 14% pour Anne Hidalgo. Mais, signe de la fragmentation des Français sur cette question, aucun des candidats ne rassemble un seuil de confiance supérieur à 50% des sondés.

Une très large majorité favorable à l'accueil de réfugiés ukrainiens

L'accueil de réfugiés est redevenu un thème important de la campagne présidentielle en raison de l'invasion de l'armée russe en Ukraine, qui a forcé des centaines de milliers de personnes à fuir ce pays en guerre. Plus de huit sondés sur dix (83%) se disent favorables à l'accueil de réfugiés en France, alors que 7 500 personnes ont déjà été accueillies. Cette proportion monte à 88% chez les sympathisants de La France insoumise et 92% chez ceux de LREM, contre 66% pour les soutiens du RN et 55% pour ceux de Reconquête !.

* Méthodologie : étude réalisée selon la méthode des quotas à partir d'un questionnaire en ligne. 994 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, ont été interrogées, les 11 et 12 mars 2022. Pour cette étude, Ipsos-Sopra Steria affiche un intervalle de confiance de 95%.