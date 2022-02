Présidentielle : Olivier Besancenot vole au secours de Philippe Poutou dans sa course aux parrainages

Le Nouveau parti anticapitaliste multiplie les meetings pour tenter de parvenir aux 500 signatures. On a même vu l'ancien candidat Olivier Besancenot venir soutenir Philippe Poutou dans sa course aux parrainages.

Avec seulement 188 élus, Philippe Poutou est en difficulté dans sa récolte de parrainages pour l'élection présidentielle. Son parti, le NPA (Nouveau parti anticapitaliste), multiplie donc les meetings pour tenter de parvenir aux 500 signatures. C’était le cas mardi 16 février avec le médiatique porte-parole et ancien candidat Olivier Besancenot devant 150 personnes.

La salle était petite, certes, mais pleine à craquer pour venir écouter le facteur le plus connu du monde politique. "Bonsoir à tous et à toutes, j'imagine que vous êtes venus fêter la réouverture des discothèques puisqu'il paraît que c'est ce soir", ironise Olivier Besancenot, qui retrouve vitre son sérieux face à une campagne qu’il considère s’être transformée en crise polique majeure.

"On a besoin de se retrouver, campagne ou pas campagne. Ne serait ce que pour tenir et dresser ensemble le drapeau de l'antifascisme. Parce qu'il y a urgence !" Olivier Besancenot lors du meeting de soutien à Philippe Poutou

Il a surtout une crainte : que Philippe Poutou ne puisse pas être candidat. "On veut se battre pour que Philippe ait dans deux semaines l'entièreté de ses parrainages, et on demande de nous aider à ça !", clame Olivier Besancenot.

Message reçu cinq sur cinq par Dalila, une militante parisienne prête à partir sillonnner la France : "On essaye de partir, au moins à deux, pour rencontrer les maires un peu partout en France pour essayer de leur expliquer en quoi c'est important que Philippe Poutou puisse se présenter pour cette campagne." Il reste à Philippe Poutou jusqu’au 4 mars pour trouver 312 parrainages d’élus.