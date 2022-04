Présidentielle : les 5 200 électeurs français de Shanghai ne pourront pas voter dimanche pour le 1er tour à cause des restrictions sanitaires en Chine

Les 5 246 électeurs français de Shanghai ne pourront pas voter dimanche au 1er tour de l'élection présidentielle, pour cause de confinement de la ville, annonce sur son compte WeChat l'ambassade de France en Chine. Ces 5 246 électeurs sont répartis sur la circonscription de Shanghai, qui s'étend au-delà de la ville.

"Des démarches répétées ont été effectuées auprès des autorités, y compris à haut niveau afin de permettre, d’une part l’autorisation d’ouverture des bureaux de vote et, d’autre part, une autorisation exceptionnelle de sortie pour les électeurs et membres des bureaux de vote et assesseurs confinés", indique l'ambassade.

"Malheureusement, il a été répondu par les autorités de Shanghai le 7 avril que 'compte tenu de la situation grave et compliquée à Shanghai, il est objectivement impossible de remplir les conditions pour l'organisation par votre consulat de l'élection, pour la sécurité de toutes les personnes résidant à Shanghai'", ajoute l'ambassade de France en Chine.

Le scrutin pourra se tenir dans cinq villes dont Pékin

Les électeurs français en Chine continentale et de Hong Kong sont répartis sur sept listes électorales consulaires et le dispositif prévoit l'ouverture de 18 bureaux de vote dans sept villes, dont Pékin et Shanghai. Dans cinq villes, dont Pékin, le scrutin pourra se tenir comme prévu. A Shenyang, "le bureau de vote ouvrira comme prévu mais les restrictions locales de circulation s'appliqueront", indique l'ambassade.

Enfin, s'agissant du second tour dimanche 24 avril, "l’évolution des normes sanitaires locales sera suivie attentivement et une concertation avec les élus des Français de l’étranger en Chine sera organisée dans les jours qui viennent", conclut l'ambassade.