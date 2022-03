Présidentielle 2022 : le président de la Fédération des chasseurs annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron "dès le premier tour"

"Je suis d'une froideur et d’un pragmatisme total sur les choix à faire. Je fais abstraction de mes opinions." Willy Schraen, le président de la Fédération des chasseurs, a annoncé son intention de voter Emmanuel Macron "dès le premier tour" dans un entretien au Parisien / Aujourd'hui en France (article abonnés).

"Il [le chef de l'Etat] va annoncer dans les prochaines heures sa vision de la chasse à travers une lettre aux présidents départementaux de chasse, avance Willy Schraen. Il devrait s’engager sur l’indemnisation des dégâts de gibier, une police rurale de proximité, les chasses traditionnelles", énumère-t-il. "Il mettra toute son énergie pour répondre à nos demandes. J’ai sa parole", assure-t-il. Avant de faire valoir : "Il ne m’a pas déçu. Aucune loi ou amendement pouvant abîmer la chasse n’a été adopté dans ce quinquennat. À chaque fois qu’on a eu un problème à régler avec un ministre de l’Écologie, il est intervenu."

Toutefois, Willy Schraen assure qu'il ne s'agit pas d'une consigne de vote. "Les chasseurs font ce qu’ils veulent", déclare-t-il, avant de poursuivre : "Mais je leur dis 'faites attention' : en deuxième et troisième positions se profilent nos pires ennemis." Et de détailler : "Si on a un président qui s’appelle Jean-Luc Mélenchon, il n’y aura plus de chasse. Si c’est Marine Le Pen, elle enlèvera une série de pratiques jugées incompatibles avec ses idées."