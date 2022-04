Présidentielle : "L'extrême droite est aux antipodes de ce que nous défendons", lance le syndicat étudiant la Fage

"L'extrême droite, dans ses valeurs, est aux antipodes de ce que nous défendons", lance samedi 16 avril sur franceinfo Quentin Thitot, vice-président en charge des affaires de jeunesse de la Fage. Le syndicat étudiant appelle à rejoindre les manifestations contre l'extrême droite organisées dans une trentaine de villes. Pour Quentin Thirot, "il est important de dire qu'il faut aller voter contre l'extrême droite", même s'il ne souhaite pas "donner un blanc-seing" au président-candidat Emmanuel Macron.

franceinfo : À quoi peut servir votre mobilisation ?

Quentin Thirot : On se rend compte que les jeunes se sont énormément abstenus lors du premier tour. C'est une responsabilité collective et il faut inciter chaque jeune à aller voter et aller exprimer sa voix. Aujourd'hui, on a l'extrême droite représentée par le Rassemblement national et Marine le Pen, qui est à l'encontre de toutes les valeurs que nous défendons.

"Bien que nous ne soutenons pas forcément tout ce que fait le président de la République, il est important de dire qu'il faut aller voter contre l'extrême droite et donc faire en sorte que l'extrême droite ait le moins de voix possibles lors du second tour de l'élection présidentielle." Quentin Thirot, Fage à franceinfo

Pour nous l'extrême droite, dans ses valeurs, est aux antipodes de ce que nous défendons, nous faisons donc un front républicain. C'est important de dire que concrètement ce qu'on défend est un Etat libre, démocratique et l'idée c'est de continuer à le défendre parce que c'est essentiel aujourd'hui dans notre pays.

Vous ne dites pas clairement : "Votez Emmanuel Macron". Pourquoi utilisez-vous cette précaution ?

On ne veut pas donner toutes les clés. On appelle à faire une mobilisation contre l'extrême droite, cependant on ne donne pas un blanc-seing au président de la République. On sera là pour continuer à défendre et à représenter les étudiants du mieux possible.

Quel est l'état d'esprit des jeunes justement ?

Aujourd'hui, le constat qu'on a et qui est assez frappant, c'est l'abstention. Beaucoup de jeunes se sont abstenus parce qu'ils estiment que le système démocratique ne représente pas assez la jeunesse ou alors parce qu'ils ne se sentent pas assez concernés, pas écoutés. Concrètement quand les politiciens parlent des jeunes dans la campagne, est-ce qu'ils parlent aux jeunes ou est-ce qu'ils parlent à leurs parents ? Les jeunes se demandent donc s'il est utile d'aller voter. C'est aussi notre responsabilité, notre mission de leur dire d'aller voter que c'est important, essentiel. Allons voter, exprimons votre voix, on est en démocratie, on a encore cette chance.