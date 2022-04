Présidentielle : avec le niveau d'abstention atteint, "c'est un peu minuit à l'heure de la démocratie", juge le co-président de l'ONG A voté !

Pour Dorian Dreuil, le co-président de l'ONG A voté !, avec le niveau d'abstention atteint lors du second tour de l'élection présidentielle, "c'est un peu minuit à l'heure de la démocratie".

Ce taux d'abstention atteint ce dimanche, de 28%, est plus important que celui enregistré en 2017 (25,44%), et représente un record depuis la présidentielle de 1969 (31%).

Une double lecture possible du scrutin

Pour lui, "l'enseignement d'hier soir c'est qu'on a une double lecture possible du scrutin. Une lecture politique, avec un fait majeur qui est la réélection d'un président de la République pour la première fois hors cohabitation. Puis une lecture plus démocratique qui montre un miroir. A côté du vainqueur, il y a un autre vainqueur : c'est l'abstention. Et à côté de la perdante, il y a une autre perdante : c'est la démocratie." Ainsi, Dorian Dreuil plaide pour "un quinquennat du progrès démocratique, de réconciliation des Français avec la démocratie, avec le vote et des nouvelles formes de participation citoyenne".

Attention à la "génération castor"

Le co-président de l'ONG A voté ! dénonce aussi ce qu'il appelle "la génération castor". C'est-à-dire "ceux qui font barrage et ceux qui depuis cinq scrutins ont eu le sentiment de faire barrage au second tour". La seule bonne nouvelle pour Dorian Dreuil, c'est que les élections législatives prévues en juin prochain connaissent un "regain d'intérêt". Car elles sont vécues, explique-t-il comme "un troisième tour depuis hier, comme la prolongation du scrutin présidentiel". C'est pourquoi "c'est intéressant et de nature à remobiliser sur le scrutin des législatives". Il rappelle enfin la date d'inscription sur les listes électorales : le 4 mai.