Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand annonce qu'il participera au congrès du parti Les Républicains en décembre

Il ne fera pas "cavalier seul". Xavier Bertrand a annoncé, dans le "20 heures" de TF1 lundi 11 octobre, qu'il "participera[it] au congrès" des Républicains pour désigner le candidat du parti à la présidentielle de 2022. "Les adhérents ont dit non à la primaire, car ils ne veulent pas d'affrontement. (...) Je leur présenterai mon projet et ils diront qui peut l'emporter", a déclaré le président des Hauts-de-France, ancien membre du parti.

Il a estimé que ce congrès "est la seule façon d'avoir le plus vite possible un candidat de la droite et du centre". "J'ai une certitude : divisés, on est sûr de perdre", a-t-il mis en garde. "Dans mon ADN, il y a le rassemblement. Je veux rassembler l'ensemble des Français, il faut que je commence avec ma famille politique", a-t-il ajouté.

La date limite pour le dépôt des candidatures en vue du congrès du 4 décembre est fixée à mercredi. Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et également ex-LR, y a déjà annoncé sa participation, tout comme l'ancien négociateur européen du Brexit Michel Barnier.