Présidentielle 2022 : vivez la soirée électorale et participez sur la chaîne Twitch de franceinfo

Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Pour vivre l'issue de la présidentielle 2022 d'une autre manière, la chaîne Twitch de franceinfo vous propose sa soirée électorale, pilotée par Jules de Kiss. À ses côtés dans le studio 421 de la Maison de la radio, Clément Viktorovitch, Olivia Leray et Manon Mella qui ont préparé des surprises aux streamers pour cette contre-soirée.

DIRECT >> La présidentielle 2022 vit ses derniers instants

Jusqu'à 22h, au programme, résultats bien sûr mais aussi analyses, invités et surtout interactivité, avec les viewers présents sur le tchat qui réagissent et posent leurs questions en direct.

Un second tour qui n'a pas beaucoup mobilisé pour départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Le taux final de participation pour ce second tour de l'élection présidentielle est estimé à 72%, selon une première estimation Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France 24, Les Chaines Parlementaires et Le Parisien. En 2017, la participation finale au second tour de l'élection présidentielle avait atteint 74,56%.

Ce taux de participation, s'il se confirmait, serait le deuxième plus faible pour un second tour de l'élection présidentielle, après le scrutin de 1969 où la participation avait atteint 68,9%.

Rendez-vous sur https://www.twitch.tv/franceinfo dès 19h30 pour vivre cette soirée électorale, on vous attend nombreux !