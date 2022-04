Présidentielle 2022 : le pouvoir d'achat est l'enjeu qui a le plus compté dans le choix des électeurs

Le pouvoir d'achat fait partie des enjeux qui ont le plus compté dans le choix de 58% des votants à l'élection présidentielle française, selon notre sondage Ipsos - Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée nationale et Le Parisien - Aujourd’hui en France publié dimanche 10 avril, après le premier tour du scrutin. L'immigration (27%), le système de santé (26%), l'environnement (26%) et les retraites (25%) arrivent ensuite.

Dans le détail, le pouvoir d'achat fait partie des thèmes qui ont le plus compté pour les électeurs de Marine Le Pen (69%), Jean-Luc Mélenchon (63%), Emmanuel Macron et Valérie Pécresse (54%). L'immigration est celui qui a le plus préoccupé ceux d'Éric Zemmour (72%). Les électeurs de Yannick Jadot étaient plus concernés par l'environnement (84%).

Le candidat qui a le plus recueilli un vote d'adhesion de la part de ses électeurs est Éric Zemmour (81%). Viennent ensuite Marine Le Pen (69%), Emmanuel Macron (67%), Yannick Jadot (66%), Valérie Pécresse (64%) et Jean-Luc Mélenchon (59%).

Du côté des abstentionnistes interrogés, 28% d'entre eux ont expliqué leur choix de ne pas s'être déplacés dans les urnes par le fait que "les candidats disent les mêmes choses que lors des élections précédentes", que "les candidats ne sont pas à la hauteur de la fonction" (26%), ou encore que "les jeux sont déjà faits" (26%).

Sondage réalisé sur internet du 6 au 9 avril 2022 auprès de 4 000 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été appliquée.