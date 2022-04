Présidentielle 2022 : Jean Lassalle a envoyé 10 euros à Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Anne Hidalgo pour les aider à rembourser leurs frais de campagne

Une sacrée pique envoyée à ses anciens concurrents. Jean Lassalle, ex-candidat de Résistons ! à la présidentielle, a "envoyé un chèque de 10 euros aux candidats LR, EELV et PS", à savoir Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, jeudi 14 avril. L'idée lui est venue après "l'appel aux dons" de Valérie Pécresse "pour rembourser ses frais de campagne".

>> Suivez notre direct consacré à l'élection présidentielle

Comme les candidats socialiste et écologiste, la présidente de la région Ile-de-France n'a pas atteint "le seuil fatidique des 5%" au premier tour, qui lui aurait permis d'obtenir un remboursement de ses frais par l'Etat jusqu'à 8 004 225 euros.

Et comme le député des Pyrénées-Atlantiques n'est pas avare de petites phrases, il a ajouté : "On a souvent besoin d’un plus petit que soi", citant la fable de La Fontaine Le lion et le rat. "Tout le monde aura compris le petit clin d’œil", a-t-il ironisé.