Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron se dit "plutôt favorable au septennat"

Bonnet blanc, blanc bonnet ? Après Marine Le Pen, Emmanuel Macron s'est dit "plutôt favorable au septennat", remplacé par le quinquennat depuis 2000, lors d'un déplacement dans le Grand Est, mardi 12 avril.

Un mandat de sept ans, c'est "un bon rythme pour la présidentielle" et "une bonne respiration par rapport au rythme des législatives", a-t-il lancé, alors que l'instauration d'un "septennat non renouvelable" fait partie du programme de sa concurrente. Il a par contre estimé que "le caractère renouvelable" ou non de ce mandat devrait être laissé au "peuple".

Mener "une action longue"

Pour Marine Le Pen, ces sept ans permettraient de rendre "son prestige" à la fonction, sa capacité de mener "une action longue" tout en évitant le risque de la campagne présidentielle "permanente". Interrogée par un journaliste sur la déclaration d'Emmanuel Macron, elle a ironisé : "Il va finir par voter Marine Le Pen à force. Il reste dix jours à peu près, on ne sait jamais !"

Le septennat avait été remplacé en 2000 par le quinquennat. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, un président ne peut pas exercer plus de "deux mandats consécutifs".